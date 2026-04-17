Prema najnovijoj biometeorološkoj prognozi RHMZ-a za petak, 17. april 2026. godine, očekuje se relativno povoljna situacija za većinu građana, dok se oprez savetuje hroničnim bolesnicima.

Biometeorološke prilike u Srbiji biće uglavnom stabilne i povoljne, što će pozitivno uticati na većinu ljudi. Ipak, određene grupe građana mogu osetiti tegobe zbog vremenskih uslova.

Ko treba da bude oprezan?

Prema prognozi, dodatni oprez savetuje se osobama koje imaju:

srčane tegobe

povišen krvni pritisak (hipertenziju)

Ove kategorije stanovništva mogu biti osetljivije na promene vremena, pa se preporučuje smanjenje fizičkih napora i redovno uzimanje terapije.

Moguće tegobe kod meteoropata

Kod osetljivih osoba mogu se javiti:

nesanica

glavobolja

Ove reakcije su česte kod meteoropata i uglavnom su prolaznog karaktera.

Saveti lekara

Stručnjaci preporučuju: