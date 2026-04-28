Marko Steić (36) iz Kraljeva nestao je pre četiri dana, a poslednji trag vodi ka administrativnom prelazu Jarinje. Mladić je na Kosovo i Metohiju krenuo s namerom da postane iskušenik, ali mu se od trenutka ulaska u pokrajinu gubi svaki trag.

Porodica nestalog Marka potvrdila je da je on 24. aprila ušao u autobus koji iz Kraljeva polazi u 09:15 časova. Prema redu vožnje, trebalo je da stigne u Kosovsku Mitrovicu oko 12:30 časova, ali od tog momenta niko više nije stupio u kontakt sa njim.

Detalji nestanka i kretanja

Istraga koju je sprovela policija potvrdila je ključni podatak - Marko je zaista stigao do administrativne linije.

- Porodica je prijavila slučaj, a mi smo pronašli podatak da je on prešao Jarinje 24. aprila u 11 časova. Od tada nemaju informaciju o njemu, tužilac je naredio da se krene u potragu i otvoren je slučaj "nestalo lice" - izjavio je Erduan Balići iz policije.

Bez telefona i ličnih stvari

Potragu dodatno otežava Markova odluka da na ovaj put krene potpuno "odsčen" od sveta, što je karakteristično za one koji traže duhovni mir, ali u ovom slučaju predstavlja veliku prepreku za njegovo lociranje.

Marko kod sebe nije imao telefon i a sobom nije poneo lični prtljag.

Budući da se pretpostavlja da je Marko mogao otići u bilo koji od manastira, porodica i policija mole sve građane, sveštenstvo i monaštvo da obrate pažnju.

- Porodica apeluje na sve, ukoliko imaju bilo kakve informacije o njemu i njegovom kretanju, da ih prijave policiji. Apel građanima za pomoć uputila je i policija koja je danas zvanično krenula u potragu.

Ukoliko imate bilo kakvu informaciju o Marku Steiću, javite se najbližoj policijskoj stanici ili obavestite članove porodice.