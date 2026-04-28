Na zgradi Fakulteta tehničkih nauka (FTN) istaknut je veliki transparent sa natpisom „Srbija pobeđuje“, koji je privukao pažnju prolaznika i studenata.



Transparent je okačen uz spoljne stepenice višespratnice, spuštajući se gotovo duž nekoliko spratova. Poruka je ispisana velikim slovima, u bojama koje podsećaju na nacionalne, što dodatno naglašava njen simbolički karakter, ističući pobedu obrazovanja nad blokaderskim pritiscima i zastojima u radu institucija.

Za sada nije zvanično potvrđeno ko stoji iza postavljanja transparenta, ali pretpostavlja se da je reč o grupi studenata ili simpatizera koji su želeli da pošalju poruku podrške i optimizma, da je obrazovanje jače od svih pritisaka.

