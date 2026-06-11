Odgovarajući na pitanje da li bi Beograd bio spreman da prizna nezavisnost tzv. Kosova u zamenu za brže evropske integracije i ekonomske benefite, Vučić je takvu mogućnost odbacio.

- Ne kažem da sam spreman da prekršim Ustav svoje zemlje. Uvek sam bio otvoren za razgovore ili kompromisna rešenja, uvek sam bio otvoren za razvoj odličnih ekonomskih veza i nesumnjivo mnogo boljih političkih veza. Ali ne govorim o priznavanju ičije nezavisnosti - rekao je Vučić.

Govoreći o odnosima sa velikim silama, predsednik Srbije odbacio je tezu da Srbija mora da bira između Istoka i Zapada, navodeći da se politika mora voditi isključivo nacionalnim interesima.

Kao primer naveo je saradnju velikih sila, uključujući Kinu i Sjedinjene Američke Države, ističući da je i za rešavanje sukoba u Ukrajini i na Bliskom istoku bolje imati "hiljade dana pregovora nego jedan dan rata".

Vučić je ocenio da su se odnosi Srbije i SAD značajno promenili tokom mandata predsednika Donalda Trampa i istakao da mnogi građani Srbije njegovu administraciju doživljavaju mnogo pozitivnije od prethodnih američkih vlada.

- Ukoliko ljude u Srbiji pitate da uporede administraciju Bila Klintona i Donalda Trampa, odnos bi bio 90 prema 10 ili 95 prema 5 - rekao je Vučić.

Predsednik Srbije je ponovio da je pozvao Donalda Trampa da poseti Srbiju.

- Nadam se da ćemo moći da ga ugostimo. Više ljudi će biti spremno da ga pozdravi nego što bi on možda i očekivao. Usuđujem se da kažem čak i više od stotina hiljada ljudi - rekao je Vučić.

On je istakao da se saradnja Beograda i Vašingtona sve više usmerava na ekonomiju, investicije, veštačku inteligenciju, energetiku, infrastrukturu i odbranu.

Govoreći o situaciji na Bliskom istoku, Vučić je naglasio da je Srbija jedna od retkih evropskih zemalja koja otvoreno sarađuje sa Izraelom.

- I ponosan sam što to mogu javno i otvoreno da kažem - istakao je predsednik Srbije.

On je upozorio i na rast antisemitizma u svetu, poručivši da Srbija neće dozvoliti da se takve pojave razvijaju.

- To se ne dešava u Srbiji i neće se dešavati dok sam ja predsednik - poručio je Vučić.