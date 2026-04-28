Otkriveno je ostrvo koje ranije nije bilo zabeleženo na pomorskim kartama.

Ekspedicija, koju je predvodio nemački Institut Alfred Vegener, okupila je 93 naučnika na istraživačkom ledolomcu Polarstern. Od februara 2026. godine proučavaju ovo ključno područje za globalne okeanske struje..

Neočekivano otkriće dogodilo se kada su, zbog lošeg vremena, morali da potraže sklonište u zavetrini ostrva Žoinvil. Tada su primetili neobičan objekat koji je na postojećim mapama označen samo kao „neistražena opasna zona“.

U početku su istraživači mislili da je u pitanju prljavi glečer. Ali kako su se približavali, postalo je jasno da je to nešto sasvim drugo, čvrsta stena, odnosno ranije nepoznato ostrvo.

„Na mapama je područje bilo označeno kao potencijalno opasno za plovidbu, ali bez jasnog objašnjenja šta se zapravo tamo nalazi“, rekao je Simon Drojter, stručnjak za batimetriju. „Kada smo bolje pogledali, shvatili smo da ispred nas imamo ostrvo.“

Brod se oprezno približio na udaljenost od oko 150 metara, a istraživači su potom počeli detaljno mapiranje. Uz pomoć sonara i dronova, prvi put su precizno izmerili i dokumentovali otok.

Rezultati su pokazali da je ostrvo dugačko oko 130 metara, široko 50 metara i da se uzdiže približno 16 metara iznad nivoa mora. To znači da je nešto duže od samog broda Polarstern, ali znatno šire.

Iako je područje označeno kao opasno, pravi razlog zašto otok nije ranije identifikovan ostaje nejasan. Njegov položaj na mapama je odstupao za oko jednu nautičku milju, a dodatni problem je stvorio ledeni pokrivač, zbog čega je bilo gotovo nemoguće razlikovati ga od okolnih glečera na satelitskim snimcima.

Pošto ostrvo još nema zvanično ime, sledi međunarodni proces imenovanja. Nakon toga, njegova tačna lokacija biće uneta u sve relevantne nautičke karte i naučne baze podataka, piše ndtv.