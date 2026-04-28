Hrvatska uvodi obavezno znanje jezika za strane radnike. Produženje radne dozvole uslovljeno je polaganjem ispita A1.1, a ispit podrazumeva oko 70 školskih časova osnovnog nivoa. Izmene Zakona o strancima Vlada je uputila u Sabor, preneli su hrvatski mediji.

Dakle, polagaće se osnovni nivo A1.1, što iznosi 70 školskih časova – na tom nivou uči se kroz jednostavnije zadatke.

Kako navode hrvatski mediji, troškove učenja i polaganja ispita snosi poslodavac.

Sindikati tvrde da ova mera znači isključivo obavezu polaganja, ali ne i obezbeđene kurseve.

Za učenje hrvatskog jezika preko vaučera HZZ-a tokom cele prošle godine odobreno je 211 zahteva, dok ih je ove godine već dvostruko više – 481.

Obavezni ispit bi trebalo da stupi na snagu sledeće godine.

Sindikati su se pobunili, navodeći da kursevi nisu dostupni, kao i da bi ovo moglo da podstakne veću fluktuaciju radnika, ali i falsifikovanje dokumenata, piše capital.ba.