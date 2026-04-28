- Specijalizovani tim za uklanjanje i uništavanje eksplozivnih sredstava iz Odeljenja za civilnu zaštitu i upravljanje rizikom Uprave za vanredne situacije u Kragujevcu, u sastavu Sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije, od jutros je na terenu i sprovodi kompletnu operaciju – od preuzimanja, preko transporta, do konačnog uništavanja opasnih sredstava. Akcija traje od 10 do 14 časova, a sva pronađena eksplozivna sredstva biće bezbedno deaktivirana i uništena na prostoru kamenoloma „Kormanput“ d.o.o. na lokalitetu Straževica, u selu Gradac kod Batočine - potvrđeno je za RINU u Upravi za vanredne situacije grada Kragujevca.

Reč je o standardnoj, ali izuzetno osetljivoj proceduri koja zahteva maksimalnu opreznost i strogo poštovanje bezbednosnih protokola, kako bi se sprečile eventualne posledice po ljude i okolinu.

Nadležni upozoravaju građane da se ne približavaju lokaciji uništavanja i da prate uputstva nadležnih službi, jer i najmanja nepažnja u ovakvim situacijama može imati ozbiljne posledice.

BONUS VIDEO