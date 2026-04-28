U toku je emisija ''Pretres nedelje'', u rijaliti programu Elita 9, voditelj Milan Milošević dao je reč Asminu Durdžiću kako bi progovorio o problemima sa Majom Marinković.

- Mene Maja provocira i ne mogu da se kontrolišem u nekim situacijama, a nema granicu kada se svađamo. Nemam drugu devojku u glavi ni ovde, a ni napolju. Maja ponižava sebe i mene nekim stvarima, ali mene ne može niko da manipuliše. Moram da kažem gledaocima da Maja i ja raskinemo, ne bih otišao na Rajsko sa Stanijom. Videćemo kako će vremenom biti, ne znam da li imamo perspektivu - rekao je Alibaba, a zatim je voditelj dao Maji reč:

- Dala sam Asminu tri pravila. Ne sme da pije do kraja, ne sme da priča sa ženama i 24 h će biti sa mnom - rekla je Maja.

- Meni se Maja stvarno sviđa i njeno ponašanje kad je normalna, ali nju razumem, jer su mi tu dve bivše devojke - rekao je Alibaba.

- Psihički se ne osećam dobro, nisam u vinklu. Meni Dušica ne smeta, jer ne osećam s njene strane lošu nameru, ali osetim k*rvinsku dušu - rekla je Maja.

- U njenu glavu ne mogu da uđem, bolesno je ljubomorna. Možda sam i gori od nje, samo mi ona ne daje povoda. Kad izađemo napolje, ona ako ima osećanja prema Filipu Caru nek ide kod njega - rekao je Alibaba.

- Nisam znala da sam imala kerinu pored sebe koju trebam da z*pišavam već sam vaspitana da poštujem svog muškarca. Ovo nije lik s kojim sam bila u vezi, ovo je strašno. Mislim da se Maja plaši da ona ne bude ostavljena, ponižava ga jer se iživljava zato što joj se može - rekla je Stanija.



- Maja je bila iskrenija, slažem se da bi gledala kao poraz da je Asmin ostavi i vrati bivšoj. On i dalje nije priznao da mu smeta Filip Car, a ljubomoran je kao pas - rekla je Matora.

BONUS VIDEO: