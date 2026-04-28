On je pozdravio učesnike i goste ovog foruma i istakao da "njegova geografija obuhvata, bez preterivanja, čitavu planetu".

Naime, u konkursu eseja i kreativnih radova učestvovali su stručnjaci, poslovni lideri i naučnici iz 120 zemalja, uključujući Aziju, Afriku, Bliski istok, Evropu, Australiju, Severnu i Južnu Ameriku.

"Sve autore i istraživače, sa različitim iskustvima i pogledima, ujedinila je snažna i smela ideja: da se oblikuje zajedničko razumevanje budućnosti – budućnosti sveta koji je zakoračio u epohu dubokih, strukturnih promena", objasnio je šef ruske držrave.

Putin je dodao da se svi elementi globalnog rasta – od ekonomije i finansija do tehnologije i demografije – nepovratno menjaju.

"Dosadašnji pristupi, kao i ustaljene norme i pravila poslovnog života i međunarodnih odnosa, postepeno gube snagu, između ostalog i zbog postupaka zapadnih država koje gube vodeće pozicije i ustupaju mesto novim centrima rasta, zemljama Globalnog juga", podvukao je Putin.

Dodao je da se bukvalno pred našim očima oblikuje složenija, multipolarna arhitektura svetskog razvoja.

Kako je naglasio, u njoj sve veću ulogu imaju države koje istinski razumeju i cene značaj nacionalnog suvereniteta u političkoj, ekonomskoj, kulturnoj i društvenoj sferi, i koje mogu samostalno da određuju pravac svog razvoja, oslanjajući se na sopstvene vrednosti, resurse i prioritete, identitet i suvereno viđenje sveta.

Predsednik Rusije je istakao da nijedna država ne može da se razvija na račun drugih zemalja ili na njihovu štetu.

"Savremeni globalni izazovi zahtevaju zajedničke odgovore i udružene napore. Zato će model globalnog razvoja biti održiv i pravedan samo ako bude zasnovan na principima ravnopravnosti i uzajamnog poštovanja, uz uvažavanje interesa svih država", poručio je on.

Napomenuo je da forum "Otvoreni dijalog" predstavlja doprinos oblikovanju takvog modela.

"To je prostor za profesionalnu komunikaciju bez nametanja stavova i dominacije mišljenja koja se unapred proglašavaju jedino ispravnim. To je platforma na kojoj zanimljive i perspektivne ideje počinju svoj put ka ostvarenju", istakao je ruski predsednik.

Objasnio je da ekspertske rasprave u okviru foruma obuhvataju četiri strateška pravca: ulaganja u tehnološki razvoj, u trgovinu i logistiku, u povezanost zemalja i naroda, kao i u unapređenje uslova za život.

"Naravno, tu su i ulaganja u čoveka – u jačanje demografije i obrazovnih sistema, kao i u modernizaciju tržišta rada", dodao je.

Putin je napomenuo da će zaključci diskusija, kao i prošle godine, biti razmotreni na Peterburškom ekonomskom forumu u junu i uključeni u njegov poslovni program.

"Ključna, centralna tema 'Otvorenog dijaloga' jesu potrebe ljudi u novom, promenljivom svetu. Važno je usmeriti celokupnu platformu globalnog razvoja tako da svaki čovek, u bilo kom delu planete, ima pravo na uspešnu budućnost, da može da bira sopstveni put i korak po korak ostvaruje taj svoj izbor", naglasio je ruski lider.

Na kraju je poručio da je siguran da će održavanje "Otvorenog dijaloga" pomoći u pronalaženju efikasnih rešenja za mnoge od ovih zadataka, doprineti obezbeđivanju održivog, dugoročnog ekonomskog rasta i poboljšanju kvaliteta života ljudi širom sveta – u svetu "u kojem će se ceniti uzajamno poverenje i spremnost da se svi konflikti rešavaju na osnovu kompromisa".