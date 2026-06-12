Na auto-putu E-75, na petlji Vrčin u smeru ka Beogradu, do 15. juna u 16 časova izvode se radovi na rehabilitaciji, zbog čega su petlja, kao i ulivne i izlivne trake, potpuno zatvorene za saobraćaj. U smeru ka Nišu saobraćaj se odvija bez ograničenja.

Vozačima koji iz Vrčina putuju ka Beogradu preporučuju se alternativni pravci preko naselja Tranšped i petlje Tranšped, zatim preko Šuplje stene, Avale i Ripnja, kao i preko Zaklopače i Smederevskog puta. Moguće je koristiti i pravac preko naplatne stanice Beograd/Vrčin i petlje Mali Požarevac, odakle se vozila vraćaju ka Beogradu.

Izmenjen režim saobraćaja biće na snazi i na deonici Sremska Kamenica – Irig, preko Iriškog venca, gde će zbog snimanja filma 15. i 16. juna od 7 do 21 čas saobraćaj biti regulisan privremenom signalizacijom. Predviđene su i povremene obustave od tri do pet minuta uz asistenciju saobraćajne policije.

U Leskovcu će zbog održavanja manifestacije „Leskovački letnji festival 2026“ od 15. do 30. juna svakog dana od 18 do 24 časa biti zatvoren deo Bulevara oslobođenja, od raskrsnice sa ulicama Koste Stamenkovića i Vojvode Mišića do raskrsnice sa ulicama Nikole Skobaljića i Cara Lazara. Saobraćaj će biti preusmeren na okolne gradske ulice.

Na putu Zrenjanin – Ečka na snazi je izmenjen režim saobraćaja zbog radova u okviru priprema za izgradnju auto-puta Beograd – Zrenjanin – Novi Sad, dok se na izlazu iz Inđije prema auto-putu saobraćaj odvija dvosmerno, uz sužen kolovoz i smanjen broj traka.

Na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji trenutno nema zadržavanja.

Prema podacima Uprave granične policije od 13.15 časova, najveće gužve su na izlazu iz zemlje za teretna vozila. Na Batrovcima kamioni čekaju oko četiri sata, na Horgošu tri sata, dok se na prelazima Bezdan, Sremska Rača i Kelebija čeka oko dva sata.

Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila.