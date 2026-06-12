Beograd, jun 2026. – Približava nam se FIFA World Cup 2026™, kada će nakon četiri godine milioni ljudi širom sveta ponovo pratiti najveće fudbalsko takmičenje. Zato za Hisense ovo nije samo stvar velikog i kvalitetnog televizora, već i kompletnog doživljaja gledanja. Od slike i zvuka, preko temperature u prostoriji, do bolje pripreme navijanja i bolje organizacije prostora. Upravo na tome zasniva se kampanja Innovating a Brighter Life, kojom kompanija ulazi u još jedno Svetsko prvenstvo kao globalni FIFA partner.

FIFA World Cup 2026™ biće najveće Svetsko prvenstvo do sada. Prvi put igraće se u tri države – u Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim Američkim Državama – uz najveći broj gradova domaćina i utakmica u istoriji turnira. Za Hisense je ovo treće uzastopno partnerstvo sa FIFA Svetskim prvenstvom, nakon turnira u Rusiji i Kataru, a saradnja dve strane traje još od 2017. godine.

U okviru partnerstva, Hisense će za FIFA World Cup 2026™ biti i zvanični dobavljač televizora za VAR pregled sudijskih snimaka, što dodatno naglašava fokus kompanije na tehnologije prikaza i preciznost slike.

Poseban akcenat stavljen je na televizore velikih dijagonala. Hisense je prema podacima za prvi kvartal 2026. godine globalni broj jedan u segmentu televizora od 100 inča i većih, a upravo takvi modeli imaju važnu ulogu u ideji da se stadionska atmosfera prenese u dnevnu sobu. Veliki ekran danas nije samo pitanje luksuza, već i načina na koji se sport prati – od pregleda igre i detalja na terenu, do samog osećaja prostora tokom prenosa utakmica.

Uz televizore, Hisense je pripremio i posebnu akciju za kupce. Svi koji do 19. jula kupe određene Hisense TV modele i registruju uređaj na zvaničnom sajtu do 19. avgusta, dobijaju na poklon Hisense FLEXBOOM Bluetooth zvučnik. Ideja akcije je jednostavna. Da uz sjajnu sliku dolazi i dodatan, još kvalitetniji i jači zvuk koji može da doprinese boljoj atmosferi. FLEXBOOM podržava Bluetooth povezivanje, ima do 20 sati reprodukcije, IP67 zaštitu od vode i prašine, kao i podršku za TWS i Auracast funkcije, pa može da posluži kao praktičan dodatak za gledanje sporta kod kuće ili na otvorenom.

Prava atmosfera za navijanje, bez spoljašnje žege

Hisense FIFA priča ne završava se samo na televizorima i zvuku. U fokusu kampanje su i klima uređaji, koji tokom velikih sportskih događaja postaju važan deo komfora u domu. Na srpskom tržištu dostupne su različite Hisense serije klima uređaja, uključujući modele iz linija Energy Pro Plus, Energy Pro X, UNI HB i UNI HA. U zavisnosti od modela, korisnicima su dostupne funkcije poput AI upravljanja, Wi-Fi povezivanja, HI-NANO sterilizacije i naprednijeg upravljanja protokom vazduha.

Takav pristup ima smisla posebno tokom letnjih meseci, kad se utakmice gledaju u društvu i kada klimatizacija postaje jednako važna kao kvalitet slike ili zvuka.

Da sve bude spremno i rashlađeno na vreme

Sličnu logiku Hisense prenosi i na segment frižidera. U ponudi su side-by-side, french door i drugi modeli velikog kapaciteta, sa funkcijama poput Total No Frost sistema, Multi Air Flow hlađenja i pametnog povezivanja. Tokom velikih sportskih događaja, takvi uređaji postaju deo svakodnevne organizacije prostora, posebno kada se utakmice prate u većem društvu. Brzo hlađenje, trenutno zamrzavanje su odlične opcije kad naprasno odlučite da navijate kod kuće, a nude ih praktično svi modeli u ponudi.

Upravo zato kampanja Innovating a Brighter Life nije postavljena samo kao klasična promocija pojedinačnih uređaja. Fokus je sveobuhvatnosti i na tome kako slika, zvuk, klimatizacija i kuhinjski uređaji zajedno menjaju način na koji ljudi provode vreme kod kuće tokom velikih sportskih događaja. Jer, na dobro se lako naviknemo, a Hisense tehnologija čini upravo to – da se svakodnevno osećamo i lepše i bolje.

Više informacija o FIFA World Cup 2026™ kampanji dostupno je na zvaničnom Hisense sajtu.

O kompaniji Hisense

Hisense, osnovan 1969. godine, jedan je od globalnih lidera u oblasti kućnih aparata i potrošačke elektronike, prisutan na više od 160 tržišta. Kompanija je fokusirana na razvoj i proizvodnju multimedijalnih uređaja, kućnih aparata i inteligentnih IT rešenja. Prema podacima analitičke kuće Omdia, Hisense je zauzeo prvo mesto na globalnom tržištu televizora od 100 inča i više u periodu od 2023. do 2025. godine, kao i na tržištu laserskih televizora od 2019. godine do kraja prethodne. Kao globalni i zvanični partner FIFA World Cup 2026™, Hisense nastavlja da ulaže u partnerstva u svetu sporta, sa ciljem jačanja globalne prepoznatljivosti i povezivanja sa širom publikom.