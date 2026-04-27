Hortenzije su jedan od onih cvetova koji bez mnogo truda stvaraju utisak raskoši i obilja u svakom vrtu. Upravo zato ih mnogi vole – kombinuju upečatljiv izgled sa relativno jednostavnim održavanjem. Međutim, hortenzije nisu zanimljive samo zbog izgleda, već i zbog svoje raznolikosti, kao i mogućnosti da se na specifičan način utiče na njihovu boju.

Postoji više vrsta i kultivara, a svaki donosi nešto drugačije – od oblika cvasti do nijansi koje variraju od nežno bele i pastelno ružičaste do intenzivnih, gotovo baršunastih tonova. Upravo ta igra boja jedan je od razloga zašto hortenzije nikada ne deluju monotono, već uvek iznova iznenađuju.

Boja cveta zavisi od ovoga

Boja hortenzija zavisi od pH vrednosti zemljišta, a promenom kiselosti tla može se uticati i na njihovu nijansu.

Zanimljivo je da hortenzije mogu postati upečatljivo plave ako im se u proleće doda određeni kuhinjski ostatak. Baštovan Džon Bakster tvrdi da je u zatvorenoj Fejsbuk grupi Gardening Hints and Tips UK podelio jednostavan trik pomoću kojeg se ružičaste hortenzije mogu pretvoriti u plave.

Iako hortenzije ne zahtevaju mnogo održavanja, povremeno prihranjivanje može pomoći da svake godine budu bujnije i zdravije. Njegov „trik“ zasniva se na sastojku koji mnogi već koriste kao prirodno đubrivo – talogu kafe.

Kako deluje talog kafe i drugi dodaci

Naime, boja hortenzija zavisi od pH vrednosti zemljišta, a kiselije tlo podstiče plave nijanse. talog kafe može prirodno zakiseliti zemlju, bez obzira da li dolazi iz aparata za kafu ili iz šolje.

„Možete koristiti ljuske jaja ili dodati aluminijum-sulfat u zemlju, ali ja najčešće sipam talog kafe. Ovo ne samo da menja boju mojih hortenzija, već im daje i važne hranljive materije. Trebalo je vremena, ali sada se kunem u to. Boja je jednostavno zapanjujuća“, naveo je Džon Bakster.

Talog kafe može se dodavati tokom cele sezone cvetanja, ali je preporuka da se koristi umerenim količinama. Ako je vlažan, bolje ga je prethodno osušiti kako bi se sprečilo stvaranje buđi, a zatim ravnomerno rasporediti oko biljke ili blago umešati u zemlju.

Dodatni prirodni načini

Osim što utiče na boju cvetova, talog kafe obogaćuje zemljište hranljivim materijama koje pogoduju rastu biljke. Ipak, preterivanje može imati suprotan efekat, pa je važno koristiti ga umereno.

Zanimljivo je i da se sličan efekat može postići korišćenjem citrusnih ostataka, poput kore pomorandže ili limuna, koji takođe mogu doprineti prelasku hortenzija ka plavim nijansama.

 