Guvernerka Centralne banke Rusije, Elvira Nabiulina, žena koja praktično drži ključeve ruske ratne ekonomije, potpuno je odsutna iz javne sfere više od nedelju dana.

Njen iznenadni nestanak sa ključnih državnih događaja izazvao je lavinu spekulacija, do te mere da je zvanični Kremlj morao javno da reaguje i smiri glasine o njenoj sudbini i potencijalnoj smeni, piše portal Meduza.

Nabiulina je u kratkom roku propustila tri ključna događaja: prestižni Sanktpeterburški međunarodni ekonomski forum (SPIEF), veliku konferenciju učesnika na tržištu kapitala, i što je najvažnije - hitan sastanak sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom na kojem se razgovaralo o inflaciji i kamatnim stopama, što je njena direktna zona odgovornosti.

Oglasio se i Kremlj

Centralna banka i Kremlj zvanično tvrde da je guvernerka jednostavno na bolovanju. Nakon što su mediji primetili da se ni ona niti bilo koji od njenih zamenika nisu pojavili na sastanku sa Putinom, portparol Kremlja Dmitrij Peskov se oglasio.

- Ljudi se ponekad razbole, u tome nema ništa neobično. To ne bi trebalo da bude razlog za bilo kakve teorije zavere, rekao je Peskov, odbijajući da otkrije od čega je Nabiulina bolesna ili kada će se tačno vratiti na posao. Njen sledeći zvanični nastup najavljen je tek za početak jula.

Stručnjaci i pojedini mediji, poput portala Meduza i The Bell, uvereni su da iza „bolovanja“ stoji dublji politički kontekst.

Nabiulina trenutno služi svoj treći mandat, koji po zakonu ističe u junu 2027. i trebalo bi da bude njen poslednji.

Iako postoji opcija da Kremlj promeni zakon i produži njen mandat, iza kulisa se već uveliko govori o imenima njenih potencijalnih naslednika. Tri glavna kandidata koja se pominju su Maksim Oreškin, Pjotr Fradkov i Andrej Kostin.

Žena koja je stvorila "ekonomski štit"

Odlazak ili smenjivanje Nabiuline sa funkcije bio bi ogroman šok za Rusiju, ocenjuje poral Meduza.

Ruska centralna banka ima neviđenu koncentraciju moći – istovremeno postavlja finansijska pravila, kažnjava, izdaje licence i kontroliše monetarnu politiku. Sve ove poluge drži isključivo Nabiulina.

Prema obaveštajnim podacima, ona uživa puno Putinovo poverenje jer je uspela da stabilizuje rublju i spase ruske finansije nakon uvođenja masovnih zapadnih sankcija zbog rata u Ukrajini.

- Zahvaljujući ovom poverenju, ona je uspešno odbranila nezavisnost banke od stalnih napada ruskih jastrebova i predstavnika realnog sektora, koji je optužuju da guši i koči domaću ekonomiju izuzetno visokim kamatnim stopama. Pojedini analitičari upozoravaju da ako njen naslednik nastavi njen strogi kurs, biće izložen brutalnim kritikama jer nema Putinov „štit“ koji je ona imala. S druge strane, ako novi šef banke popusti pod pritiskom vojske i realnog sektora i počne da štampa novac, Rusiji preti potpuni slom makroekonomske stabilnosti i hiperinflacija - zaključuje Meduza.