Srbija, ali i region opršataju se od prerano nastradale mlade planinarke Smiljane koja je život izgubila tokom planinarenja na Prokletijama. Ova planina iako prelepa i jedinstvena jako je opasna i surova i kako kažu iskusni planinari iz ovog kraja - ono što važi za druge vrhove, na Prokletijama se to gubi.

- Prokletije su još uvek u velikoj meri neistražene i upravo zbog toga zahtevaju veliki oprez. Na Prokletijama imamo veliki broj vrhova preko 2.000 metara, od toga oko 20 vrhova koji prelaze 2.500 metara nadmorske visine. Naše staze na Prokletijama uglavnom nisu markirane. Dosta ljudi dolazi, često greši prilikom kretanja i zbog toga ih neretko moramo vraćati sa terena, kaže za RINU dugogodišnji licencirani planinarski vodič sa Prokletija Aladin Pjetrović.

Veliki broj vrhova na Prokletijama je tehnički jako zahtevan. Oni nisu za svakoga i ne može svako da ide da ih penje. Neki od tih zahtevnih vrhova nalaze se i u delu Albanije, a tu je upravo nastradala i planinarka iz Srbije.

- Do tragedije najčešće može da dovede slaba logistika, neupućenost u stazu, loši vremenski uslovi i nepripremljenost. Moj drug Dino Mulamekić i ja smo šest do sedam godina ovde na Prokletijama radili na izvlačenju ljudi sa terena. Bilo je tu Čeha, Poljaka, ali i ljudi iz Srbije. Do nesreće mahom dolazi zato što ljudi koriste mape na kojima su ucrtane staze. Međutim, na Prokletijama vam to ne može uvek mnogo pomoći, jer su te mape rađene pre deset ili petnaest godina. U međuvremenu su vremenske nepogode učinile svoje, dosta toga se obrušilo, neke staze su zarasle i upravo to često dovodi do problema, kaže ovaj iskusni planinar, kaže Aladin.

Iako opasne i surove, Prokletije tokom poslednjih godina doživljavaju pravu ekspanziju. Ljudi dolaze bukvalno iz čitavog sveta - od Čeha, Poljaka i Engleza, pa sve do Japanaca i Kineza. Na Prokletijama imamo samo nekoliko staza koje su markirane. Sve ostalo nije markirano i zahteva veliku opreznost. Najbolje je ići sa vodičem ili sa nekim ko je više puta bio na tim stazama, ko poznaje teren i zna kuda treba da se kreće.

- Pre nego što krenete na planinarenje, važno je da budete dobro obavešteni o vremenskim uslovima. Treba pratiti vremensku prognozu za dan kada ste odlučili da idete u planinu. Prilikom dolaska na Prokletije jako je važno da izaberete adekvatnu obuću. Nikako ne treba dolaziti u patikama, jer to može biti veoma loše i može dovesti do neželjenih posledica, koje kasnije mogu biti i kobne. Kada je riječ o spremanju ranca za neku od tura, jako je bitno ponijeti dovoljnu količinu vode, jaknu za kišu, pantalone za kišu, kremu za sunce, naočare, kapu i nešto hrane, makar jedan sendvič, poručuje Aladin.