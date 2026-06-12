Ukrajina je znala za gubitak kontrole nad pomorskim dronom pronađenim kod obale Grčke, ali nije upozorila grčke vlasti, izjavio je grčki ministar odbrane Nikos Dendias.

"Ukrajinska strana je znala da je izgubila kontrolu nad ovim dronom na nekoliko sati. Bili su jednostavno obavezni da nas obaveste kako bi zaštitili ljudske živote. To se nije dogodilo“, rekao je on na forumu koji je organizovao list „ Ikonomikos Tahidromos “, a njegove reči je prenelo je Ministarstvo odbrane.

Početkom maja, grčki ribari su otkrili daljinski upravljano plovilo u morskoj pećini kod ostrva Lefkada. Prema pisanju lista Katimerini, to je bio kamikaze morski dron pod nazivom „Kozak Mamaj“.

Grčki ministar odbrane potvrdio je da je dron ukrajinski.

Tada se u mirnim vodama Jonskog mora, daleko od linija fronta i ratnih zona, pojavio se prizor koji više pripada Crnom moru nego obali Grčke, a mediji su počeli da bruje da je "rat (u Ukrajini) na moru stigao do Grčke".

Izveštavajući o incidetnu sa dronom, poral Oružje online tada je istakao da u grčko-zapadnim medijima je puštena priča da je dron mogao biti deo operacije u Crnom moru, moguće usmerene ka ciljevima poput Novorosijska ili Krimskog mosta. U tom slučaju, gubitak veze sa operaterom doveo bi do toga da plovilo nastavi kretanje bez kontrole, dok ga morske struje nisu izbacile na grčku obalu?!

Međutim, Jonsko more je toliko udaljeno od Crnog da ova priča zvuči gotovo neverovatno. Jonsko more nema direktnu operativnu vezu sa Crnim morem, posebno za ovakav tip sistema. Da bi bespilotni čamac iz Crnog mora završio kod Lefkade, morao bi da prođe kroz Bosfor i Dardanele, što je praktično nemoguće neprimećeno, posebno za vojni objekat.

Drugo, postoji i tehnički problem, jer se u izvorima navodi da je verovatno reč o platformi koja je izgubila vezu tokom testiranja ili transporta, pa je završila tamo gde je more odnelo. Ovaj scenario postoji, ali ne može da objasni uključen motor i vrhunsko stanje u kojem je plovilo pronađeno.

Nijedan scenario nije 100% isključen, ali jedan se nameće kao najverovatniji, ocenio je poral Oružje online. Naime, ruski brodovi su već nekoliko puta napadani u Mediteranu, uključujući slučajeve kod Malte, a ovaj kamikaza čamac čini da je ili zalutao ili izgubio konekciju dok je čekao u zasedi prikriven. U tom kontekstu, prisustvo ovakvog sistema u Jonskom moru ima mnogo više smisla.

Jasno je da lokalne vlasti ne žele da otvaraju pitanje šireg sukoba u Mediteranu, pa se narativ svodi na “zalutali dron iz rata negde daleko”. To nije neobično, posebno za države koje su deo NATO strukture, duboko opterećene dugovanjima i balansiraju između savezništva i sopstvene bezbednosti, dodaje se u članku.

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