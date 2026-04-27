Sjedinjene Američke Države ubrzano pripremaju nosač aviona Dvajt D. Ajzenhauer (CVN-69) kako bi se pridružio grupi od tri nosača koji već operišu u kriznim žarištima Bliskog istoka.

Ova odluka dolazi u trenutku rekordnih napetosti u zoni odgovornosti Centralne komande SAD (CENTCOM), koja obuhvata Crveno i Arapsko more.

Remont završen pre roka

Nosač aviona Dvajt D. Ajzenhauer, druga najstarija aktivna nuklearna letelica klase Nimic, uspešno je završio morske probe nakon perioda planiranog održavanja i modernizacije.

Radovi su završeni pre roka, uz uštedu od oko 2.000 radnih dana.

Instalirane su nove komponente i modernizovani pogonski sistemi visokog pritiska kako bi se životni vek broda produžio na 50 godina.

Tokom završne faze izbio je manji požar u nosaču aviona Dvajt D. Ajzenhauer u kojem su povređena tri člana posade, ali su se oni ubrzo vratili na dužnost.Trenutni raspored snaga:

Dominacija u kriznim vodama

U zoni odgovornosti CENTCOM-a trenutno se nalazi moćna grupacija koju predvodi Džeral R. Ford (CVN-78).

Kao najnoviji i tehnološki najnapredniji nosač u američkoj floti, Ford je postavio istorijski rekord, ostavši na moru više od 300 dana, što je najduža misija jednog nosača još od vremena Vijetnamskog rata.

Pored njega, ključni stubovi američkog prisustva su Abraham Linkoln (CVN-72) i Džordž H.W. Buš (CVN-77), koji aktivno patroliraju na potezu od Crvenog do Arapskog mora.

Ovi brodovi služe kao primarna baza za vazdušne operacije i nadzor morskih puteva.

U međuvremenu, dok se Ajzenhauer sprema za direktno priključenje ovoj grupi, Teodor Ruzvelt (CVN-71) završava svoje rutinske operacije u Pacifiku.

Iako još uvek nema zvanične potvrde, vojni analitičari predviđaju da će upravo Ruzevelt biti sledeći koji će uploviti u bliskoistočne vode, verovatno kao zamena za jednu od jedinica kojoj je potreban odmor i remont.

Flota na ivici kapaciteta

Iako SAD poseduju 11 nuklearnih nosača aviona, održavanje borbene gotovosti je pod velikim pritiskom.

Dugotrajni ciklusi testiranja i remonta ograničavaju broj dostupnih brodova za hitne misije tokom 2026. godine.

Izgradnja Džon F. Kenedi (CVN-79) kasni, a uvođenje u službu se očekuje tek sledeće godine.

Zbog nedostatka brodova, najstariji nosač Nimic (CVN-68) ostaje u službi i trenutno učestvuje u vežbama u Južnoj Americi.Zašto su nosači ključni u 2026?

Nosač aviona nije samo brod, već ploveća vazdušna baza koja nosi preko 60-70 letelica. U kontekstu 2026. godine, njihovo prisustvo služi kao direktna poruka regionalnim silama poput Irana.

- U trenutnom globalnom bezbednosnom okruženju, ubrzanje spremnosti nosača je kritično. Oni su primarni instrument nacionalne moći - izjavio je komandant Džejson Dauns.