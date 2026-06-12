U Solunu je uhapšena 47-godišnja žena nakon što je njeno 13-godišnje dete pronađeno samo na ulici, vidno uznemireno i u suzama.

Incident se dogodio u četvrti Tumba, gde je prolaznik u četvrtak oko podneva primetio dete kako plače bez prisustva odrasle osobe. Zabrinut za njegovu bezbednost, odmah je obavestio policiju.

Nakon dolaska na lice mesta i sprovedene istrage, policijski službenici identifikovali su i priveli majku deteta, državljanku Iraka. Protiv nje je pokrenut postupak zbog sumnje da je maloletno lice izložila opasnosti.

Dete je u međuvremenu smešteno kod rođaka, gde će privremeno boraviti dok nadležne službe ne završe sve zakonom predviđene procedure.

Istraga o okolnostima ovog slučaja je u toku, prenosi grčki poratl Pronjuz.

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