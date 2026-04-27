Društvo, društvene teme
Uvek u toku.
BizPortal Lepote Srbije Naj Žena Trpeza Sport Penzionisani

Društvo

HLADNI ŠOK USRED PROLEĆA: Usevi na meti mraza! Za 1. maj stiže novi udar!

Posle toplih dana sledi prodor hladnog vazduha

 
Autor:  Milica Krstić
27.04.2026.12:15
0
Foto: Aloonline
Ovogodišnji april doneo je veoma promenljivo vreme i ogromne temperaturne razlike. Prave prolećne dane sa temperaturama iznad 20 stepeni, smenjivali su hladni prodori, a u jutarnjim časovima i pojava mraza.

Mraz je na mnogim parcelama već učinio štetu, što će umanjiti prinose, ali još veća opasnost leži u tome što se mraz javlja i poslednjih dana, iako smo već uveliko na sredini proleća, navodi se u meteorološkoj prognozi Đorđa Đurića.

Reč je uglavnom o prizemnom mrazu, tako da nema opasnosti po voće, a u opasnosti su najviše nezaštićene poljoprivredne kulture pril tlu.

Iako je jučerašnji dan doneo Srbiji letnjih 27 stepeni, prema kraju dana usledio je prodor hladnije vazdušne mase, u vidu jakog i olujnog severozapadnog vetra, koji su deo snažnog sistema i ciklona sa istoka Evrope.

Preko našeg područja je prešao periferni deo ovog sistema.

Noć iza nas bila je vedra, vetar je oslabio, a sve to dovelo je do jakog izračivanja vazduha i hlađenja.

Minimalna temperatura ovog jutra kretala se od 1 do 7 stepeni, dok je na Pešteru bilo mraza i na 2 metra iznad tla.

U pojedinim predelima jutros je bilo i prizemnog mraza, naročito u centralnim, južnim i jugoistočnim delovima Srbije i u kotlinama.

Pred nama je sunčan i topliji dan, ali nešto svežije nego juče.

Maksimalna temperatura biće oko 20 stepeni.

Utorak će doneti novo otopljenje, ali kratkog daha.

U sredu stiže jako pogoršanje vremena sa padavinama.

Uslediće prodor osetno hladnije vazušne mase.

U četvrtak prema kraju dana u svim delovima Srbije uslediće razvedravanje.

Nažalost,1. maj jutro doneće ne samo prizemni mraz, već pojedinim predelima u dolinama i kotlinama, a pre svega i na planinama i mraz na 2 metra iznad tla, što bi moglo biti pogubno po poljoprivredne i ratarske kulture.

Alo.rs/ Telegraf.rs

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije
Preuzmite aplikaciju
Play store App store

PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI

Komentari (0)

Društvo

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,07 117,43 117,78
USD USD 100,23 100,54 100,84
CAD CAD 73,11 73,33 73,55
AUD AUD 71,39 71,61 71,82
GBP GBP 134,92 135,33 135,74
CHF CHF 127,34 127,72 128,1

Anketa

Da li se pridržavate posta?

Rezultati