U vremenu kada inflacija neprestano nagrizava vrednost novca, a tržišta akcija i nekretnina postaju sve nepredvidivija, jedan resurs ostaje nepokolebljiv kroz vekove — zlato. VIP Investiciono Zlato, kompanija s gotovo 25 godina iskustva, donosi Srbiji pristup ovoj proverenoj vrednosti: uz sertifikovane zlatne pločice, poluge i jedinstvenu ponudu dijamanata u blisteru.



Skoro četvrt veka na čuvaru vaše imovine

VIP Investiciono Zlato postoji od 2001. godine — i to nije samo marketinška priča, već jasan dokaz poverenja koje su generacije klijenata ukazale ovoj kompaniji. Za skoro 25 godina poslovanja, firma je izgradila reputaciju pouzdanog partnera koji pomaže fizičkim i pravnim licima da osiguraju svoju finansijsku stabilnost kroz jedan od najstarijih i najpouzdanijih vidova čuvanja vrednosti.



Ono što VIP Investiciono Zlato izdvaja od konkurencije jeste pre svega transparentnost i stručnost. Kompanija ne nudi brza rešenja niti obećava fantastične prinose — umesto toga, pruža sveobuhvatne informacije o cenama i trendovima na tržištu zlata, omogućavajući klijentima da sami donose informisane odluke.

Zašto investiciono zlato? Odgovor je u ekonomiji

Investiciono zlato nije tek sjajan metal — to je finansijski instrument koji decenijama dokazuje svoju vrednost upravo u momentima kada drugi instrumenti padaju. Njegova neinflatornost znači da zlato ne gubi kupovnu moć onako kako to čini papirni novac. Dok centralne banke štampaju novac i ekonomije prolaze kroz turbulencije, zlato ostaje pouzdano "sidro" portfolija.

Posebno važna informacija za investitore u Srbiji: investiciono zlato je oslobođeno PDV-a od 1. aprila 2018. godine. To znači da kupovina zlatnih pločica i poluga ne podleže porezu na dodatu vrednost, što ovu vrstu ulaganja čini posebno atraktivnom u poređenju sa drugim finansijskim instrumentima.

Pod investicionim zlatom podrazumevaju se zlatne pločice i poluge čistoće veće od 995/1000, dostupne u apoenima od 1, 2, 5, 10, 20, 31.10, 50, 100, 250, 500 pa sve do 1.000 grama, kao i zlatnici i dukati čistoće veće od 900/1000 kovani posle 1800. godine.

Sertifikat koji govori sam za sebe





Ne može se svako zlato nazvati investicionim. Ključna stvar pri kupovini je poreklo i sertifikacija — i upravo tu VIP Investiciono Zlato nudi maksimalnu sigurnost. Svi zlatni proizvodi iz ponude VIP Investicionog Zlata potiču iz renomiranih svetskih kovnica koje posluju u skladu sa strogim propisima i poseduju LBMA sertifikat (London Bullion Market Association) — međunarodni standard koji garantuje najviši nivo kvaliteta i čistoće.

VIP Investiciono Zlato je zvanični zastupnik nekih od najvećih i najcenjenijih svetskih brendova: Argor-Heraeus, Valcambi, C. Hafner, PAMP i Münze Österreich. Ova imena su sinonim za poverenje na globalnom tržištu plemenitih metala.

Novost: Dijamanti u blisteru — sada i u Beogradu na vodi

Pored investicionog zlata, VIP Investiciono Zlato je nedavno proširio svoju ponudu na jedan poseban segment luksuznih ulaganja — dijamante u blisteru. Dijamant, oduvek simbol večne vrednosti i prestiža, sada je dostupan i kao investiciona alternativa, zapakovan u zaštitni blister koji garantuje originalnost i čistoću dragog kamena.

Odlična vest za sve ljubitelje finog nakita i investitore: VIP Investiciono Zlato otvorilo je novu prodajnu lokaciju u Beogradu na vodi, na adresi Luke Ćelovića Trebinjca 30, gde se isključivo prodaju dijamanti u blisteru i drugi dijamantski i zlatni nakit. Ovo mesto predstavlja jedinstvenu destinaciju na mapi Beograda — spoj luksuza, ekskluzivnosti i pametnog ulaganja na jednom mestu.

Više o ponudi dijamanata saznajte na: investicionozlatovip.rs/dijamanti





Kompletna usluga na jednom mestu

VIP Investiciono Zlato nije samo prodavnica — to je partner u upravljanju imovinom. U poslovnicama VIP Sistema i Strade možete kupiti sertifikovano investiciono zlato, ali i koristiti niz pratećih usluga: otkup svih vrsta zlata, poklon kartice "VIP zlatni gram", kao i uslugu sigurnog čuvanja investicionog zlata u sefu banke.

Kupovinu možete obaviti i putem internet prodavnice na sajtu investicionozlatovip.rs, gde je dostupna celokupna ponuda. Dostava je besplatna i vrši se isključivo na teritoriji Srbije — na kućnu adresu ili na nekoj od poslovnica, u zavisnosti od želje klijenta.

Sigurnost koja ne poznaje inflaciju

Investiranje u zlato je jedan od najsigurnijih načina za očuvanje vrednosti portfolija — a s VIP Investicionim Zlatom, taj put postaje znatno jednostavniji. Bez obzira na to da li ste iskusni investitor koji traži diversifikaciju, ili tek počinjete da razmišljate o dugoročnom čuvanju vrednosti, tim VIP-a stoji na raspolaganju sa stručnim savetima i transparentnim informacijama.

Kupci mogu biti i fizička i pravna lica, bez ograničenja. Jedina stvar koja vas deli od finansijske sigurnosti zasnovane na zlatu i dragom kamenju — jeste odluka da krenete.