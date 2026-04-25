Ipak, njegov uspeh koji kad je u pitanju skupljanje pravih pratilaca do sada niko u Srbiji nije ostvario izgleda da je nekome smetao. Profil Viktora heklača je ugašen.

- Neko me je izgleda prijavljivao i suspendovali su mi profil, verujem da su bili ljubomorni. Jako sam tužan. Imam novi profil, ali se nadam da ćemo možda uspeti da vratimo i stari. Nastavljam da heklam naš najveći ćilim, to sigurno, rekao je tužnim glasom Viktor za RINU.

Od kako se pojavio na internetu, maleni Viktor ima ogromnu pažnju građana i javnosti. Iako ima samo 11 godina izazvao je dosta negativnih komentara koji su se mahom zasnivali na tome da dečaci ne bi trebalo da heklaju.

Ali, tada se podigla prava pozitivna lavina i mnogi su stali u njegovu odbranu, a pre svih sveštenik Predrag Popović.

