Verujemo da će svakim satom nakon objave ovog teksta broj pratilaca biti sve veći, a pred ovim talentovanim dečakom su, kako sam kaže, „još naporni dani“.

Dvanaestogodišnji Viktor Mitić iz Jagodine postao je prava senzacija na društvenim mrežama zahvaljujući svom neobičnom hobiju – heklanju. Ono što ga izdvaja jeste originalna ideja: odlučio je da napravi najveći ćilim u Srbiji i da ceo proces podeli sa pratiocima.

Viralna ideja koja je oduševila Srbiju

Mladi Viktor osmislio je zanimljiv način da uključi publiku u svoj projekat. Napravio je Instagram profil pod nazivom „Heklač Viktorrrr“ i obećao da će za svakog novog pratioca napraviti jednu petlju na ćilimu.

Ova kreativna ideja brzo je postala viralna, pa je broj pratilaca počeo naglo da raste. U jednom od poslednjih obraćanja Viktor je otkrio da ima više od 138.000 pratilaca.

Broj pratilaca nastavlja da raste

Popularnost ovog malog umetnika ne prestaje da raste. U međuvremenu, njegov Instagram profil premašio je čak 200.000 pratilaca, što jasno pokazuje koliko su ljudi oduševljeni njegovim talentom, trudom i upornošću.

„Biće još napornih dana“

Viktor redovno obaveštava svoje pratioce o napretku rada i izazovima sa kojima se suočava.

„Opet ste me iznenadili i danas imam mnogo posla. I opet će biti jako naporan dan. Dok ne dođemo do najvećeg“, poručio je on.

Inspiracija za celu Srbiju

Priča o Viktoru Mitiću iz Jagodine brzo se proširila internetom i postala inspiracija mnogima. Njegov projekat najvećeg ćilima u Srbiji nije samo dokaz talenta, već i primer kako se uz kreativnost i upornost može postići veliki uspeh – čak i u najmlađim godinama.

S obzirom na brz rast popularnosti, nema sumnje da će ovaj mladi heklač tek obarati rekorde i nastaviti da osvaja društvene mreže.