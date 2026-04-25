Ozbiljan i sve gori nedostatak osoblja doveo je do toga da strani izvođači radova igraju sve centralniju ulogu u ukrajinskim ratnim naporima, iako poreklo izvođača radova poginulih u poslednjem incidentu ostaje nepoznato, prenosi Military watch.

Ruski mediji: Vatru otvorio odred za blokiranje povlačenja

Vojnici ukrajinskih oružanih formacija otvorili su vatru na jedinicu ukrajinskih specijalnih snaga koja je pokušavala da se probije u tom pravcu. Najverovatnije je vatru otvorio odred za blokiranje povlačenja, kome je naređeno da spreči bekstvo sa bojišta. Treba napomenuti da su eliminisane jurišne jedinice uključivale strane plaćenike koji nisu bili deo ukrajinske vojske i bili su posebna dobrovoljačka jedinica - navode ruski mediji.

Poljaci i Amerikanci kao stručno osoblje

Strano osoblje po izvođačima radova raspoređeno je za širok spektar uloga, uključujući borbene dužnosti na prvoj liniji fronta, kao i za specijalne operacije.

Poljsko i američko osoblje sa iskustvom u specijalnim snagama je među onima za koje se navodi da su raspoređeni na terenu, a vojna organizacija američke grupe za posmatranje naprednih snaga navodno uključuje specijalne operatere i potvrdila je raspoređivanje svog osoblja za podršku upadu u rusku Kursku oblast u avgustu 2024. godine.

Kako su ukrajinske oružane snage, posebno od 2023. godine, apsorbovale velike količine složene zapadne opreme, osoblje po izvođačima radova igralo je ključnu ulogu u omogućavanju brzog korišćenja ove opreme.

Za osnovnije operacije na prvoj liniji fronta, izvođači radova iz Latinske Amerike, a posebno Kolumbije i Brazila, sve se više oslanjaju na jačanje prvih linija fronta, kao i Poljski dobrovoljački korpus.