Leto 2026. donosi snažne astrološke preokrete za sve horoskopske znakove, od emotivnih povrataka u prošlost tokom Merkurovog retrogradnog hoda, do iznenadnih promena izazvanih pomračenjima na kraju sezone.
Dok će neki znakovi biti suočeni sa starim ljubavima i nerazrešenim odnosima, drugi će doživeti finansijski rast, nove poslovne prilike i važne životne preokrete.
Jupiter u Lavu donosi talas zabave, samopouzdanja i društvenih dešavanja, dok kraj leta otvara prostor za neočekivane odluke i emotivna razrešenja. Sve u svemu, leto neće proći mirno — već će testirati koliko smo spremni da se menjamo i pratimo sopstvenu istinu.
Ovan
Početak leta donosi emotivnu, nostalgičnu energiju i možete naići na ljude iz prošlosti, uključujući bivše. To je dobro vreme da se pozabavite nedovršenim emocionalnim poslovima ili da se fokusirate na dom i lični život. Sredinom leta postaje lakše i zabavnije, posebno u ljubavi i kreativnosti. Mogli biste se osećati inspirisano, društveno i društveno aktivno. Do kraja leta, dešavaju se velike emocionalne promene u odnosima i svakodnevnim rutinama, moguće uključujući i priznanja ili nove radne mogućnosti.
Bik
Rano leto donosi probleme u komunikaciji, posebno sa prijateljima ili starim kontaktima, pa izbegavajte nesporazume. To je dobro vreme da se vratite na stare ideje i završite nedovršene projekte. Sredinom leta donosite pozitivne promene kod kuće, uključujući moguće selidbe ili jače porodične veze. Kasnije, emocionalne promene vam pomažu da se oslobodite starih rana i da postanete stabilniji iznutra. Takođe možete doživeti kreativan i romantičan rast uprkos izvesnoj nestabilnosti u svakodnevnom životu.
Blizanci
Početak leta fokusira se na novac, budžetiranje i moguću finansijsku konfuziju ili zaboravljene resurse. Sredinom leta donose nova prijateljstva, mentalne prodore i svežu društvenu energiju. Možda ćete prerasti stare obrasce razmišljanja i osećati se otvorenije. Kako se leto završava, velike promene utiču na vaš dom i porodični život, moguće uključujući selidbu ili pomirenje. Emocionalno razumevanje se produbljuje i preoblikuje način na koji se nosite sa svojim osećanjima.
Rak
Leto počinje u vašoj sezoni, donoseći nostalgiju, razmišljanje i ponovno povezivanje sa prošlošću. To je dobro vreme da usporite i izbegnete brzoplete odluke zbog retrogradnog Merkura. Sredinom leta donosite finansijske mogućnosti ili nove načine za zaradu novca. Kasnije u sezoni, komunikacija postaje veoma važna, sa mogućim iznenađujućim vestima ili važnim razgovorima. Dobijate dublju jasnoću o odnosima i vašim emocionalnim potrebama.
Lav
Rano leto se oseća sporo i zbunjujuće, zato se odmorite i izbegavajte pritisak. Tokom vaše sezone, stičete samopouzdanje, vidljivost i lični rast. Možda ćete zakoračiti u jači identitet i osećati se moćnije i izražajnije. Sredinom do kasnog leta donosite važne vesti ili promene u finansijama i karijernom pravcu. Takođe možete doživeti veliku promenu u tome kako vas drugi vide.
Devica
Početak leta vas ponovo povezuje sa starim prijateljima i zaboravljenim ciljevima. Sredinom leta jačate svoju intuiciju i unutrašnju svest kroz razmišljanje i introspekciju. Možda ćete otkriti važne lične uvide ili emocionalne istine. Kasno leto donosi moguće tajne ili iznenađenja u vezama. Velike promene u identitetu i partnerstvima vas guraju ka ličnoj transformaciji.
Vaga
Rano leto je fokusirano na posao, nedovršene zadatke i ponovno povezivanje sa bivšim kolegama. Sredinom leta donose nove društvene veze i prijatna iskustva. Vaš društveni život se širi i postaje uzbudljiviji. Kasnije, sezona pomračenja donosi promene u prijateljstvima i dugoročnim ciljevima. Možda ćete preispitati šta je zaista važno u vašim budućim planovima.
Škorpija
Na početku leta trebalo bi da izbegavate sukobe i fokusirate se na putovanja ili ličnu slobodu. Sredinom leta donosi snažan karijerni rast i povećanu vidljivost. Možda ćete preuzeti lidersku ulogu ili dopreti do šire publike. Do kraja leta donosite važne odluke o svom profesionalnom i društvenom životu. Takođe saznajete ko su vam pravi prijatelji i možete prekinuti nezdrave veze.
Strelac
Rano leto vas podseća da ozbiljnije shvatite finansije i obaveze. Sredinom leta donose putovanja, učenje ili uzbudljiva nova iskustva koja proširuju vaš pogled na svet. Osećate se inspirisano i mentalno energično. Kasno leto donosi iznenadne promene u karijeri ili javnom životu. Važne vesti mogu promeniti vaš dugoročni pravac.
Jarac
Početak leta donosi važne razgovore o vezama i emocionalno zatvaranje. Sredinom leta se fokusira na saradnju, zajedničke resurse i moguću finansijsku podršku. Takođe možete doživeti oproštaj ili emocionalno isceljenje. Kako se leto završava, finansijske odgovornosti ili situacije sa zajedničkim novcem značajno se menjaju. Putovanja ili važni razgovori takođe mogu oblikovati vaše odluke.
Vodolija
Rano leto remeti vašu rutinu i tera vas da preispitate svoj raspored. Sredinom leta donosi snažnu energiju veza, sa novim ili dubljim vezama. Partnerstva rastu i podržavaju lični ili duhovni rast. Kasnije u sezoni, promene u vezama ili finansijama mogu zahtevati prilagođavanje. Ravnoteža i pravednost postaju veoma važni.
Ribe
Rano leto donosi susrete sa ljudima iz vaše prošlosti i moguću emocionalnu nostalgiju. Sredinom leta ste produktivni, sa novim mogućnostima za posao ili kreativnom inspiracijom. Možda ćete se osećati zauzeto, ali motivisano. Kako se leto završava, vaša dnevna rutina i radni život se značajno menjaju. Može se pojaviti i nova veza ili velika promena u postojećoj vezi piše vogue.uk.
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