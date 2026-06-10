Predlog izmena odbornicima je predstavio glavni gradski urbanista Elvir Hamidović, ističući da se izmene odnose na sedam lokacija obuhvaćenih važećim planskim dokumentom.

Jedna od najvažnijih novina odnosi se na redefinisanje trase severozapadne obilaznice oko Novog Pazara. Kako je objasnio Hamidović, dosadašnje rešenje nije bilo dovoljno funkcionalno, pa je izrađena nova trasa koja će omogućiti kvalitetnije povezivanje sa državnim putem Kraljevo–Novi Pazar, ali i sa budućom brzom saobraćajnicom planiranom na ovom području.

Nova saobraćajna rešenja predviđaju i bolje povezivanje pravaca prema Sjenici, kao i prema Bosni i Hercegovini, što bi u narednim godinama moglo značajno da utiče na privredni razvoj i protok robe i putnika kroz ovaj deo Srbije.

GUP otvara vrata za dolazak železnice

Pored drumskog saobraćaja, usvojene izmene GUP-a stvaraju preduslove za realizaciju jednog od najvažnijih infrastrukturnih projekata za Novi Pazar – izgradnju železničke veze sa Raškom.

Kako je istaknuto tokom sednice, planska dokumentacija usklađena je sa razgovorima vođenim sa predstavnicima "Železnice Srbije", čime su stvoreni uslovi za buduću realizaciju projekta koji bi Novi Pazar prvi put u istoriji povezao železnicom sa ostatkom zemlje.

Rešeno i pitanje Kolo džamije

U okviru izmena Generalnog urbanističkog plana rešeno je i pitanje lokacije za izgradnju Kolo džamije.

Prema ranije postignutom sporazumu Grada Novog Pazara i Islamske zajednice u Srbiji, zemljište na prostoru nekadašnjeg postrojenja gradske toplane biće ustupljeno za izgradnju ovog verskog objekta.

Gradske vlasti ocenjuju da usvojene izmene predstavljaju važan korak u planskom razvoju Novog Pazara, unapređenju saobraćajne infrastrukture i stvaranju uslova za nove investicije i brži privredni razvoj.

Sandžak Danas