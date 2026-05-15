Ideja je veoma jednostavna - fotografija se uslika i odmah pošalje prijateljima, bez dugog sređivanja, filtera i pokušaja da svaki kadar izgleda savršeno.

Nakon što primalac pogleda fotografiju, ona nestaje.

Instagram na ovaj način pokušava da vrati atmosferu sa početaka društvenih mreža, kada su ljudi objavljivali obične svakodnevne trenutke, a ne pažljivo planirane objave koje prolaze kroz više aplikacija za obradu.

Bez filtera i "ispeglanih" fotografija

Za razliku od klasičnih objava i storija, nova opcija gotovo potpuno uklanja mogućnost uređivanja fotografija.

Korisnici mogu eventualno da dodaju kratku poruku ili reakciju, ali je fokus upravo na brzom i spontanom deljenju trenutka.

Fotografije će se uglavnom slati kroz privatne poruke, a prijatelji će moći odmah da odgovore ili reaguju na sadržaj.

Iako slike nestaju nakon pregleda, Instagram navodi da će određeno vreme ostati sačuvane u privatnoj arhivi korisnika, pa će kasnije moći da se pretvore u uspomene ili storije.

Testira se i posebna aplikacija

Pored opcije unutar postojeće aplikacije, kompanija testira i posebnu Instants aplikaciju na pojedinim tržištima.

Cilj je da korisnici imaju što brži pristup kameri i jednostavnije iskustvo bez velikog broja opcija, reklama i komplikovanih menija koji su se vremenom nagomilali u glavnoj aplikaciji.

Mnogi upravo u tome vide pokušaj Instagrama da se vrati onome zbog čega je nekada bio toliko popularan.

Korisnici sami kontrolišu ko vidi sadržaj

Instagram navodi da će korisnici moći sami da biraju kome šalju fotografije, kao i da će postojati mogućnost povlačenja poruke pre nego što je primalac otvori.

Standardne opcije zaštite, poput blokiranja i ograničavanja naloga, ostaju aktivne, dok će mlađi korisnici imati dodatne mere bezbednosti.

Nova funkcija već izaziva mnogo komentara na internetu jer mnogi smatraju da su društvene mreže postale previše veštačke i opterećene savršenim sadržajem.

Ostaje da se vidi da li će korisnici zaista prihvatiti povratak spontanijem i opuštenijem deljenju fotografija.