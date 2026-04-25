Ovaj neobičan slučaj brzo je privukao pažnju javnosti i pokrenuo pitanje – kome zapravo pripada pronađeno zlato?

Gde su pronađene zlatne poluge

Prema dostupnim informacijama, radnik je tokom košenja javne površine u mestu Banevicu, u blizini Drezdena, naišao na zlatne poluge umesto uobičajenog otpada.

Reč je o ukupno 10 poluga, koje su bile skrivene u travi i nisu odmah uočljive.

Pronalazak odmah prijavljen nadležnima

Komunalni radnik je postupio po pravilima i odmah prijavio pronalazak nadležnim službama. Nakon toga, lokalne vlasti objavile su javni poziv kako bi se pronašao vlasnik zlata.

Kako je izjavio gradonačelnik Heiko Versig, veliki broj ljudi se javio putem telefona, mejla i pisama, tvrdeći da je zlato njihovo.

Međutim, niko nije uspeo da pruži konkretne dokaze o vlasništvu, poput računa, serijskih brojeva ili drugih relevantnih potvrda.

Zlato nakon šest meseci pripalo gradu

Po isteku zakonskog roka od šest meseci, koji je završen 17. aprila, zlatne poluge su zvanično prešle u vlasništvo grada.

To znači da će lokalne vlasti odlučiti kako će biti iskorišćen ovaj neplanirani prihod.

Šta će grad uraditi sa pronađenim zlatom

Gradsko veće trenutno razmatra nekoliko opcija, a jedna od ideja je da se novac usmeri na projekte za mlade i očuvanje tradicije.

Do konačne odluke, zlatne poluge nalaze se pod policijskim nadzorom.

Kolika je vrednost pronađenog zlata

Prema trenutnoj proceni, vrednost 10 zlatnih poluga iznosi oko 40.000 evra, što ovaj slučaj čini jednim od zanimljivijih pronalazaka u poslednje vreme.