Zanimljivo je da većina parova danas ne traži “savršenu lokaciju” već atmosferu u kojoj hrana radi pola posla.

Ako se već bira takvo mesto, teško je zaobići Kolo – prostor koji je u isto vreme elegantan i opušten, sa pogledom i energijom centra grada, ali bez gradske buke u onom lošem smislu. Kombinacija moderne atmosfere i domaće kuhinje daje mu onu retku ravnotežu: dovoljno posebno za važne trenutke, a dovoljno pristupačno da svratite i bez velikog povoda. A ono što ga zaista izdvaja je meni koji igra na kartu poznatih ukusa ali podignutih na nivo zbog kog se vraćate.

Sve obično kreće lagano. Uz čašu vina ili rakije, razgovor ide lakše, ali ono što zaista “otvara priču” su zalogaji za deljenje. Na stolu se često nađu kombinacije poput kajmaka, mladih i zrelih sireva, pršute, kulena, čvaraka… nešto što se ne jede brzo, već razvlači kroz razgovor. Taj koncept mezea za dvoje nije slučajan i ljudi se tada opuste, uzimaju zalogaj po zalogaj, dele i komentarišu. Za malo hrabrije, tu su intenzivniji ukusi poput tatar bifteka, dok pohovana paprika ili zapečeni sir sa čvarcima i lešnikom uvode igru tekstura: hrskavo, kremasto, slano. Upravo ti kontrasti bude čula više nego bilo koji egzotični sastojak.

Kada se pređe na glavno jelo, ritam se menja. Razgovor postaje dublji, a hrana konkretnija. Neko će izabrati nešto bogato i sočno poput mangulice sa pireom, jelo koje traži da mu se posvetite. Drugi će ići na sigurniju, ali i dalje raskošnu varijantu kao što je rolovano pile sa krompirićima i kremastim sosom. Za ljubitelje mesa, tu su ozbiljniji komadi poput rib eye šnicle, jednostavno pripremljene, ali pune ukusa. A ako vam treba balans, riba poput smuđa uz laganu salatu daje osećaj lakoće, bez odricanja od uživanja.

Zanimljivo je da parovi često biraju potpuno različita jela i onda ih dele. I možda je baš to deo cele priče. Ako postoji deo večeri koji najviše liči na “afrodizijak”, to je desert. Ne zato što je sladak, već zato što dolazi kada su ljudi već opušteni. Krempita – lagana, vazdušasta, skoro nostalgija na tanjiru. Doboš torta i bajadera – bogate, čokoladne, pune. Ili one modernije kombinacije koje spajaju više tekstura i ukusa u jednom zalogaju.

To je trenutak kada večera prestaje da bude samo obrok i postaje iskustvo. Iako ovakav koncept mnogi vezuju za parove, realnost je drugačija. Iste ove stvari vole i porodice koje žele dobar ručak bez komplikacija. Društva koja se okupe “na brzinu” pa ostanu satima. Ljudi koji samo žele da izdvoje deo dana za sebe i pojedu nešto kako treba. U tom smislu, mesta poput Kolo funkcionišu jer nisu ograničena na jednu priliku – možeš doći zbog romantičnog sastanka, proslave nekog važnog događaja, poslovnog sastanka, ali i zbog običnog dana koji želiš da učiniš boljim.