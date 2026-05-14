Poslaniku i lideru DNP-a Milanu Kneževiću upućene su nove pretnje putem društvene mreže Instagram, nakon velikog skupa Demokratske narodne partije pod nazivom „Ni korak nazad“.

„Kneževiću, tamo gde misliš da si siguran, e pa nisi“, napisao je izvjesni Hrvoje Franjetić u privatnoj poruci koju je poslao lideru DNP-a.

Prema navodima, pretnja je usledila nakon Kneževićevog govora u kojem je govorio o pitanju Prevlake, logora Lora, kao i odnosima sa zvaničnim Zagrebom.

„Hrvati moraju da priznaju da je u Lori počinjen najstrašniji zločin nad Srbima i Crnogorcima iz nikšićko-šavničke grupe“, poručio je Knežević na skupu.

On je naveo i da se protivi promeni imena bazena „Zoran Džimi Gopčević“, kao i eventualnom vraćanju školskog broda „Jadran“.

„Ako preko Zagreba treba da uđemo u Brisel, dabogda nikad ne ušli“, rekao je Knežević.

Prema informacijama objavljenim uz pretnju, Franjetić je naveo da je iz Osijeka u Hrvatskoj, dok na društvenim mrežama često objavljuje fotografije oružja, vojne opreme i hrvatskih vojnika.

Lider DNP-a je i ranije dobijao preteće i uvredljive poruke, ali su reakcije nadležnih institucija, kako se navodi, izostajale.

Bonus video: