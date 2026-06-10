Prema najavi meteorologa, naoblačenje će tokom noći i jutra sa severa zemlje zahvatiti najpre Vojvodinu, a zatim će se proširiti na zapadnu, jugozapadnu i ostale delove Srbije. Lokalno se očekuju i grmljavinske nepogode praćene gradom i olujnim vetrom.

RHMZ navodi da je najveća verovatnoća za nevreme rano ujutru u Vojvodini, dok se tokom dana nepogode mogu javiti u centralnim, istočnim i južnim krajevima Srbije. Dnevna temperatura kretaće se od 15 do 32 stepena, ali će u većem delu zemlje tokom dana uslediti značajno osveženje.

U Srbiji su na području cele zemlje upaljeni narandžasti meteoalarni, osim u Beogradu i Pomoravlju, gde će na snazi biti žuti.

Meteorolog upozorava na moguće lokalno jako nevreme

Meteorolog Marko Čubrilo najavio je da će hladan front već tokom večeri i noći doneti grmljavinske pljuskove, obilne padavine, grad i olujne udare vetra na pojedinim područjima regiona.

Kako ističe, uslovi za razvoj jakih oluja posebno su izraženi nad istočnim delovima Hrvatske i Vojvodinom, ali će nevreme biti lokalnog karaktera, pa će neka mesta pogoditi veoma snažne oluje, dok će druga, udaljena svega nekoliko kilometara, ostati bez padavina.

Tokom četvrtka hladan front će se premestiti preko celog regiona, a formiranje sekundarnog ciklona dodatno će pojačati nestabilnosti. Kiša i pljuskovi očekuju se u većem delu Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i istočne Hrvatske, uz pojačan severozapadni vetar i znatno niže temperature.

Stiže osveženje, pa novo otopljenje

U Beogradu će u četvrtak biti pretežno oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Duvaće umeren, povremeno jak severozapadni vetar, dok će temperatura sa oko 20 stepeni tokom dana pasti na približno 15 stepeni.

Prema prognozama, od petka do kraja vikenda očekuje se više sunčanih intervala, ali uz sveža jutra i temperature niže od proseka za ovo doba godine. Maksimalne dnevne temperature uglavnom će se kretati od 16 do 23 stepena.

Meteorološki modeli za drugu polovinu juna ukazuju na mogućnost postepenog otopljenja, a pojedine prognoze nagoveštavaju da bi krajem meseca temperatura ponegde mogla da se približi i 37. podeljku na Celzijusovoj skali.

Građanima se savetuje oprez zbog mogućnosti iznenadnih i lokalno veoma jakih grmljavinskih oluja, grada i olujnih udara vetra.

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