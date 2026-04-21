Izgradnjom i puštanjem u rad novog železničkog mosta preko reke Tamiš, kako je navedeno, uspešno je rešeno pitanje kontinuiteta saobraćaja na ovoj relaciji.

Putnicima su na raspolaganju dva dnevna polaska u oba smera, koji saobraćaju redovno: iz Zrenjanina za Ovču u 04:50 i 14:20 časova, iz Ovče za Zrenjanin u 07:37 i 16:37 časova.

Nakon perioda tokom kojeg se koristio stari most, a potom i organizovani autobuski prevoz zbog neophodnih radova na infrastrukturi, sada su stvoreni uslovi za potpuno oslanjanje na železničke kapacitete, kažu u "Srbijavozu".

"Ovim je za putnike na ovoj relaciji prestala potreba za korišćenjem alternativnog autobuskog prevoza, čime je putovanje postalo brže, komfornije i pouzdanije", naveli su iz "Srbijavoza".

U saopštenju se dodaje da "Srbijavoz" nastavlja sa unapređenjem usluga i modernizacijom saobraćaja, stavljajući potrebe svojih putnika na prvo mesto.

Most kod Tomaševca na reci Tamiš otvoren je juče u prisustvu predsednika Srbije Aleksandra Vučića, koji je izjavio da su na tom zahtevnom projektu prvi put posle mnogo godina samostalno radile domaće firme, kao i da je vrednost projekta 12,5 miliona evra.

''Posle mnogo godina ovo je prvi put da su naše kompanije radile samostalno bilo gde ovako zahtevan objekat. Da se vratimo onome što smo nekad znali. Čestitam na dobro izvedenom poslu'', rekao je Vučić tokom obilaska novog železničkog mosta.

Most je dužine 120 metara, ima četiri stubna mesta, od kojih su dva u reci, a raspon između stubova je 40 metara.

Osim mosta urađeno je još oko 1200 metara pruge, odnosno koloseka, gde je ugrađeno 25.000 kubika nasipa, oko 170 tona šina i nekih 1.700-1.800 pragova.

Most je urađen od oko 500 tona konstruktivnog čelika i 2.600 kubika betona.