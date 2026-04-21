Istočno od planinskog lanca Sierra Nevada, u okrugu Mono, na krajnjem istoku Kalifornija, nalazi se Bodie – jedan od najpoznatijih gradova duhova na svetu. Ovo mesto već decenijama prati glas da je ukleto.

Na nadmorskoj visini od 2.554 metra, Bodie je danas gotovo zamrznut u vremenu – kao svedok zlatne groznice i sudbina ljudi koji su tu tražili bogatstvo, a često pronalazili tragediju.

Početak priče obeležila smrt

Sve je počelo 1859. godine kada je tragač William Bodey, posle godina potrage, pronašao zlato u obližnjim brdima. Međutim, iste godine poginuo je u snežnoj oluji, a njegovo telo pronađeno je tek narednog proleća.

Njegova sudbina kao da je bila nagoveštaj svega što će kasnije zadesiti ovaj grad.

Grad koji je procvetao – pa nestao

Krajem 19. veka Bodie je doživeo pravi procvat. Do 1879. godine imao je skoro 10.000 stanovnika i bio tipičan grad Divljeg zapada – bogat, ali i opasan.

U njemu su postojali banka, železnica, vatrogasna društva, pa čak i kineska četvrt. Tokom rudarskog buma, između 1876. i 1941. godine, izvučeno je zlato vredno oko 70 miliona dolara.

Ali kako su nalazišta počela da se iscrpljuju, ljudi su odlazili – često ostavljajući sve iza sebe. Kuće, nameštaj, lične stvari… sve je ostalo kao da su stanovnici nestali preko noći.

Grad duhova koji i danas „živi“

Bodie je zvanično proglašen gradom duhova 1915. godine, a danas je deo Bodie State Historic Park.

Sačuvano je manje od 200 objekata, a vlasti ih održavaju samo toliko da se ne uruše – bez modernih restauracija. Upravo to mestu daje jezivu autentičnost.

Kletva koja plaši i danas

Ono što Bodie izdvaja od drugih napuštenih mesta jeste priča o kletvi.

Prema lokalnom verovanju, svako ko iz grada ponese makar i najmanji predmet – ekser, kamen ili komadić stakla – biće praćen nizom nesreća.

I, kako tvrde čuvari parka, ovo nije samo legenda.

Svake godine dobijaju pakete od turista koji vraćaju ukradene stvari, uz pisma u kojima opisuju lošu sreću koja ih je pratila nakon posete.

Mnogi veruju da će upravo vraćanjem predmeta prekinuti niz nesreća.

Mit ili upozorenje?

Da li je reč o stvarnom prokletstvu ili samo načinu da se posetioci odvrate od krađe – ostaje nepoznato.

Ali jedno je sigurno: retko ko je spreman da proveri.

Jer, kako kažu oni koji su već pokušali – neke stvari je bolje ne nositi iz Bodiea… ni kao uspomenu.