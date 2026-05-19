Na graničnom prelazu Gradiška između BiH i Hrvatske došlo je do urušavanja dela ograde mosta, zbog čega je potpuno obustavljen saobraćaj za vozila i pešake.



Konstrukcija je popustila pod zasad nepoznatim okolnostima, ali prema prvim informacijama nema povređenih. Saobraćaj je zatvoren i ispod mosta, kao i u okolnim ulicama, a vozačima se savetuje da koriste alternativne granične prelaze.



BIHAMK je jutros saopštio da su zadržavanja na ostalim prelazima od 10 do 30 minuta.

