Kako je potvrđeno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, ovaj događaj se desio između 10 i 11 sati, saznaje Avaz.



- Policijska službenica koja nije bila na dužnosti je prolazila automobilom i videla je osobu da stoji na mostu. Intervenisala je. Do dolaska na lice mesta, ženska osoba je već skočila. Brzo se spustila na obalni deo ispod mosta, pridružio se još jedan građanin i izvukli su žensku osobu iz vode te pozvali Hitnu pomoć i policiju - rečeno je za Avaz iz MUP-a ZDK.

Dodaju da je žena prevezena u bolnicu i na svu sreću sve se završilo dobro.