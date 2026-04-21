Ruske snage izvele su napad na jedinicu Oružanih snaga Ukrajine koja je, prema dostupnim navodima, učestvovala u operacijama u Kurskoj oblasti tokom 2024. godine.

Kako prenose pojedini medijski izvori, meta su bili pripadnici 21. mehanizovane brigade, čije je kretanje navodno duže vreme praćeno uz pomoć bespilotnih letelica.

Prema tim informacijama, ruske snage su nadgledale premeštanje komandanata brigade i odlučile da izvedu udar u trenutku kada su se oficiri okupili zbog rotacije u komandnom punktu u šumskom pojasu kod sela Malaja Ribica.

Navodi se da su na tu lokaciju bačene avionske bombe.

Udar na komandni punkt

Prema istim izvorima, u napadu je poginulo deset oficira. Tvrdi se i da su među njima bili i oni koji su ranije odlikovani zbog učešća u borbenim dejstvima.

Ipak, ove informacije dolaze iz izvora bliskih ruskoj strani, dok zvanična potvrda iz Kijeva za sada nije objavljena.

Borbe se šire na severu

Istovremeno, ruska grupacija „Sever“ nastavlja dejstva na drugim pravcima.

Prema dostupnim navodima, jurišne jedinice napredovale su u rejonu Novodmitrovke i trenutno vode borbe u više delova Sumske oblasti.

Ruski izvori tvrde i da je odbijen protivnapad ukrajinskih snaga, uz navode da su pretrpeli gubitke, dok je jedan vojnik zarobljen.

Sve se dešava u trenutku kada se borbe intenziviraju duž pograničnih područja, a obe strane pokušavaju da ostvare prednost na severoistočnom delu fronta.