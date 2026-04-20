U Srbiji u ponedeljak, 20. aprila, ujutru na severu i zapadu, a sredinom dana i posle podne i u ostalim krajevima očekuje se prolazno naoblačenje mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, navodi se u prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab i umeren vetar, u Vojvodini i na istoku povremeno i jak, severozapadni. Jutarnja temperatura od 5 do 11 stepeni, a najviša dnevna od 15 do 20 stepeni.

U Beogradu će sutra biti promenljivo oblačno i svežije vreme, povremeno sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom.

Duvaće slab i umeren, severozapadni vetar.

Jutarnja temperatura biće oko 11 stepeni, a najviša dnevna oko 17. U utorak će biti promenljivo oblačno vreme i malo svežije, mestimično sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom koji će u brdsko-planinskim predelima biti praćen i grmljavinom.

Zatim se očekuje promenljivo oblačno vreme u većini mesta sa sunčanim intervalima uz postepeni porast temperature od četvrtka, a retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska očekuje se uglavnom u brdsko-planinskim predelima.

Krajem perioda (od nedelje 26. aprila) uslediće novo, jače naoblačenje sa padavinama.