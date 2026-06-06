U Srbiji će u subotu, 6. juna, biti promenljivo oblačno, na severu posle podne suvo sa sunčanim intervalima a u ostalim krajevima sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, dok će najniža temperatura biti od 13 do 17 stepeni, a najviša dnevna od 24 do 29 stepeni.

Vetar će biti slab i umeren zapadni i severozapadni, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

U Beogradu će sutra biti promenljivo oblačno, ujutro i pre podne sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom, posle podne suvo sa sunčanim intervalima.

Vetar će biti slab i umeren, severozapadni, dok će se najniža temperatura kretati od 15 do 17 stepeni, a najviša dnevna će biti oko 25 stepeni.

Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 13. juna, očekuje se promenljivo i toplo vreme uz smenu sunčanih i oblačnih intervala i maksimalnom temperaturom od 27 do 31 stepen.

U nedelju, 7. juna, na severu će biti uglavnom suvo, a u ostalim krajevima mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.

Početkom sledeće sedmice, 8. i 9. juna, kiša i pljuskovi sa grmljavinom se očekuju uglavnom u brdsko-planinskim, a od srede, 10. juna, i u ostalim predelima.

BONUS VIDEO: