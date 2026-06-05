U Srbiji će u petak, 5. juna pre podne biti pretežno sunčano, dok će posle podne postepeno naoblačenje sa severozapada, uveče i tokom noći na severu i zapadu usloviti kratkotrajnu kišu ili pljusak sa grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab i umeren, jugoistočni vetar, krajem dana i uveče na severu i zapadu u skretanju na severozapadni pravac i u pojačanju, dok će temperature biti od 11 do 30 stepeni.

U Beogradu će biti pretežno sunčano uz postepeno povećanje oblačnosti u poslepodnevnim satima, ali će se zadržati suvo vreme.

Najviša dnevna temperatura u glavnom gradu biće do 29 stepeni, a u toku noći očekuje očekuje se jače naoblačenje sa kišom. Do naredne srede biće promenljivo i toplo uz smenu sunčanih i oblačnih intervala i maksimalnom temperaturom od 24 do 30 stepeni, a od srede očekuje se pad temperature, kiša i pljuskovi.

Biometeorološka prognoza

Biometeorološka situacija može izazvati uobičajene tegobe kod hronično obolelelih. Oprez se savetuje srčanim bolesnicima i astmatičarima. Očekivane su meteoropatske reakcije u vidu nesanice i bolova u mišićima i zglobovima. Učesnicima u saobraćaju se preporučuje pojačana koncentracija.

RHMZ