Prema prognozi, tokom jutra i prepodneva padavine se očekuju u severnim, zapadnim i centralnim krajevima zemlje, dok će se posle podne kiša i pljuskovi proširiti i na ostale predele. Duvaće slab do umeren zapadni i severozapadni vetar, a najviša dnevna temperatura kretaće se od 24 do 29 stepeni Celzijusa.

RHMZ navodi da će se promenljivo vreme zadržati i narednih dana, uz smenu sunčanih i oblačnih intervala, kao i povremenu pojavu kratkotrajne kiše i pljuskova sa grmljavinom. Maksimalne temperature uglavnom će se kretati između 27 i 31 stepena.

U nedelju će na severu zemlje uglavnom biti suvo, dok se u ostalim krajevima očekuju mestimična kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Početkom naredne sedmice padavine će biti najizraženije u brdsko-planinskim predelima, dok se od srede kiša i pljuskovi sa grmljavinom očekuju i u ostalim delovima Srbije

Žuri meteoalarm proglašen je na jugu, istoku i jugozapadu Srbije:

Vreme narednih dana

Meteorolog Marko Čubrilo najavio je da će od nedelje do srede noći vreme biti svežije, dok će tokom dana postepeno otopliti. Oko srede se očekuju maksimalne temperature od 25 do 31 stepen, uz mogućnost povećane nestabilnosti atmosfere i lokalnih pljuskova.

Prema njegovim procenama, tokom noći između srede i četvrtka na severu regiona mogući su i obilniji pljuskovi, dok će u četvrtak uslediti osetnije osveženje sa maksimalnim temperaturama od 17 do 23 stepena Celzijusa.

Čubrilo dodaje da bi do 15. juna trebalo da preovlađuje suvo vreme uz postepeni porast temperature, ali bez izraženijih vrućina. Nakon tog perioda razvoj vremenske situacije ostaje neizvestan, uz mogućnost novog otopljenja, ali i novog prodora svežijeg vazduha praćenog pljuskovima.

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