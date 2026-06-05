Dok se Srbija bori sa prvim ozbiljnim naletima vrućine, meteorolozi Marko Čubrilo i Ivan Ristić objavili su detaljne prognoze koje otkrivaju da nas čeka prava meteorološka vrteška — od "potopa" i grmljavinskih nepogoda do afričkog usijanja koje će se bukvalno zaglaviti iznad naših glava.

Jun je tradicionalno poznat po svojoj letnjoj dinamici, ali ove godine situacija je specifična zbog procesa koji se dešavaju iznad našeg dela sveta. Trenutno se nalazimo u periodu kada se topla vazdušna masa iz Afrike širi preko Evrope, donoseći prve tropske temperature, ali i veliku nestabilnost.

Od petka uveče kreće obrt

Meteorolog amater Marko Čubrilo najavio je šta nas čeka u narednim danima. Prema njegovim rečima, petak je bio pretežno sunčan i malo topliji uz slab južni vetar. Međutim, mirna noć je samo varka pred ono što sledi.

- Tokom noći nad središnjim i severnim, a u subotu i nad ostalim delovima regiona stiže prolazno naoblačenje. Ponegde se očekuju grmljavinski pljuskovi uz pojačan severozapadni vetar i osveženje - navodi Čubrilo.

Nestabilnosti u subotu ujutru

Ipak, dobra vest je da uslovi za jače vremenske nepogode trenutno nisu povoljni, pa se one uglavnom ne očekuju. Temperature će u subotu biti osetno niže u odnosu na petak, sa maksimumima od 18 do 25 stepeni.

Ponovo otopljenje, pa novi "hladan tuš"

Nakon kratkotrajnog osveženja, od nedelje do srede možemo očekivati sveže noći, ali će dani polako postajati sve topliji. Čubrilo ističe da će se oko srede maksimumi kretati od 25 do 31 stepen.

- Istog dana, u sredu, moguće je povećanje nestabilnosti koje bi donelo lokalne pljuskove. Ti pljuskovi bi u toku noći ka četvrtku, posebno na severu regiona, mogli biti čak i obilni - upozorava Čubrilo.

To će dovesti do novog, osetnog pada temperature u četvrtak, kada će se živa u termometru kretati između 17 i 23 stepena, nakon čega bi trebalo da nastupi polaka stabilizacija atmosfere.

Velika neizvesnost posle 15. juna

Period do 15. juna bi trebao biti suv uz postepeno otopljenje, ali bez ekstremno visokih temperatura. Međutim, ono što sledi nakon polovine meseca je i dalje pod velikim znakom pitanja.

- Posle 15. juna je sinoptika dosta neizvesna. Moguće je prvo jače otopljenje, ali isto tako i novo osveženje sa pljuskovima - poručuje Marko Čubrilo.

Afrička toplotna kupola gospodari nebom

Meteorolog Ivan Ristić fokusira se na moćan uticaj afričke toplotne kupole koja je već zahvatila dobar deo Evrope. Iako smo već zagazili u jun, Ristić naglašava da će se uticaj ove tople mase osećati tokom celog meseca na području cele Evrope, pa tako i kod nas.

- Kod nas će biti nestabilno vreme. Čak i pod uticajem tople mase, imaćemo periode sa čestim pljuskovima i grmljavinom - kaže Ristić.

Predviđa da će nas pratiti obrazac od dva dana lepšeg vremena, nakon čega slede dva do tri dana nestabilnosti.

Ekvatorska zaparina: Zašto ćemo teško disati

Jedna od najzanimljivijih, ali i najtežih pojava ovog juna biće subjektivni osećaj toplote. Ristić slikovito objašnjava da će se vlažnost vazduha kombinovati sa visokim temperaturama, stvarajući uslove slične onima na ekvatoru.

- Zbog sparine, u danima kada bude padala kiša biće kao na ekvatoru — uvek nastaje zaparina. Pri ovako visokim temperaturama vlažnost vazduha je zapravo najveći problem za građane - ističe meteorolog.

U periodima sa više sunca biće veoma toplo, sa temperaturama od 31 do 35 stepeni, dok će u kišnim danima biti nešto svežije, između 26 i 31 stepen.

"Toplotni poklopac" se zaglavljuje iznad Balkana krajem meseca

Kako se budemo približavali kalendarskom početku leta, očekuje se dodatno pojačanje vrućina. Ristić upozorava na scenario u kojem se toplotna kupola bukvalno zaglavljuje između planinskih masiva.

- Toplotna kupola će se doslovno zaglaviti između Dinarskih planina, Alpa i Karpata. Balkan će biti pod njenim snažnim uticajem, a mi ćemo se krajem juna naći u samom njenom centru - objašnjava Ristić.

Tada nas verovatno očekuje jači toplotni talas sa dnevnim temperaturama koje će redovno prelaziti 35 stepeni. Noći u urbanim sredinama postaće "tropske", što znači da temperatura neće padati ispod 20 stepeni.

Da li nam prete superćelijske oluje

Mnogi se plaše ponavljanja razornih oluja od prošle godine, ali Ristić trenutno smiruje situaciju. Iako ćemo imati oluje sa višećelijskim oblacima koji donose grad i olujni vetar, one će biti kratkog daha – trajaće od 30 do 60 minuta.

- Još uvek smo bezbedni od onih najjačih, superćelijskih oluja. Razlog je temperatura mora koja je trenutno 22 do 23 stepena. Tek sa višom temperaturom vode stvaraju se uslovi za superćelije - kaže Ristić.

Dodaje da će kod nas biti nestabilno svuda, za razliku od obala Grčke gde će pljuskovi biti rezervisani uglavnom za planine.

Maksimalan UV indeks: Opasnost na koju zaboravljamo

Meteorolog upućuje i važan apel. Kako se dani duže, približavamo se maksimalnom UV indeksu, što može biti opasno po zdravlje.

- Ljudi nemaju prirodne receptore za UV zračenje. Čim osetite peckanje na koži, to je jasan znak da morate da se sklonite sa direktnog sunca - zaključuje Ristić.