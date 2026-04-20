Ovan
Posao: Opuštena završnica ove radne sedmice je pred Ovnovima. Ne bi bilo loše da obavite jednu proveru urađenog za svaki slučaj, da se ne potkrade neka greška.Ljubav: Nikakva posebna taktika vam nije posebno potrebna na ljubavnom planu. Dovoljno će biti da se opustite i što manje pričate.
Zdravlje: Vrlo dobro.
Bik
Posao: Dan sličan prethodnom očekuje većinu tipičnih Bikova. Na vreme ćete uspeti da završite sve svoje započete obaveze.
Ljubav: Za prevazilaženje mnogih ljubavnih prepreka biće presudno obostrano razumevanje i nesebično angažovanje.
Zdravlje: Jačajte imunitet.
Blizanci
Posao: Sve vezano za planove i projekte koje ste već pokrenuli moglo bi da naiđe na usporavanje zbog nekih formalnih ili papiroloških problema. Rešićete to.
Ljubav: Dan je vrlo povoljan za izlazak, druženje sa prijateljima i opuštanje. Nikad se ne zna, možda i upoznate nekog vrednog pažnje.
Zdravlje: Promenljivo raspoloženje.
Rak
Posao: Budite i tokom ovog dana oprezni sa papirologijom i dokumentacijom da biste izbegli neke sitnije propuste.
Ljubav: Gotovo sva vaša današnja očekivanja u sferi ljubavi, ma koliko bila realna, teško da se mogu ostvariti bez vašeg angažovanja. Stoga se pokrenite.
Zdravlje: Vrlo dobro.
Lav
Posao: Potencijalno odličan radni dan je pred Lavovima da bez većih problema završe svoje zacrtane obaveze za ovu sedmicu.
Ljubav: Bilo bi dobro da poslušate sopstveni glas razuma i ne ulećete u bespotrebne komplikovane ljubavne situacije.
Zdravlje: Vrlo dobro.
Devica
Posao: Držite se već započetih poslova i trudite se da sve započeto korektno odradite bez žurbe, ali po mogućstvu uz proveru.
Ljubav: Možete upoznati osobu sličnog načina razmišljanja, sa kojom ćete poželeti nešto više od površnog poznanstva i flerta.
Zdravlje: Vrlo dobro.
Vaga
Posao: Budite oprezni ukoliko sklapate nove dogovore i dobro proverite sve formalnosti pre nego što nešto potpišete.
Ljubav: Imaćete tokom ovog dana prilike za nova poznanstva, pa eto načina da se uz ćaskanje i flert opustite.
Zdravlje: Vrlo dobro.
Škorpija
Posao: Trebalo bi da pojačate komunikaciju sa saradnicima i nametnete svoje stavove, viđenja i iskustva i ne odustajete od toga.
Ljubav: Bitnijih promena nije realno da bude, mada nije isključeno da vas prijatno iznenadi mlađa simpatična osoba.
Zdravlje: Odlično.
Strelac
Posao: Strelci će i tokom ovog dana biti dosta zauzeti na polju komunikacije i tehničke organizacije posla. Sve u svemu, bićete na kraju zadovoljni postignutim rezultatima, koji neće izostati.
Ljubav: I na ljubavnom planu potrudite se da poboljšate komunikaciju sa dragom osobom. Posvetite malo više pažnje vašem odnosu.
Zdravlje: Psihofizički umor.
Jarac
Posao: Vrlo dobar početak ove radne sedmice je pred Jarčevima. Povedite računa o preciznosti detalja prilikom dogovaranja važnih poslova da biste izbegli potencijalne zamke.
Ljubav: Na ljubavnom planu trebalo bi da se što više bavite konkretnim potezima, a manje analiziranjem i preispitivanjem.
Zdravlje: Izbegavajte nagle fizičke pokrete.
Vodolija
Posao: Ispoštujte sebe i pokušajte da završite ono što ste planirali, ali i obratite dovoljno pažnje na potencijalne greške. Imaćete prilike na vreme da odreagujete.
Ljubav: Minimum vremena i energije valjalo bi da odvojite za dešavanja u sferi ljubavi, mada vas ne očekuju neka bitija dešavanja i promene.
Zdravlje: Moguća napetost, nervoza.
Ribe
Posao: Svu svoju energiju, iskustvo, ambiciju treba da usmerite na nove projekte i inovacije na polju posla jer za to povoljan trenutak.
Ljubav: Iskoristite ovaj dan za druženje i uživanje u krugu prijatelja ili poznanika. Nikad se ne zna, možda baš u tom krugu zaiskri i pokoja ljubavna varnica.
Zdravlje: Vodite računa o ishrani.
