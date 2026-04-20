Ovan

Posao: Opuštena završnica ove radne sedmice je pred Ovnovima. Ne bi bilo loše da obavite jednu proveru urađenog za svaki slučaj, da se ne potkrade neka greška.Ljubav: Nikakva posebna taktika vam nije posebno potrebna na ljubavnom planu. Dovoljno će biti da se opustite i što manje pričate.

Zdravlje: Vrlo dobro.

Bik

Posao: Dan sličan prethodnom očekuje većinu tipičnih Bikova. Na vreme ćete uspeti da završite sve svoje započete obaveze.

Ljubav: Za prevazilaženje mnogih ljubavnih prepreka biće presudno obostrano razumevanje i nesebično angažovanje.

Zdravlje: Jačajte imunitet.

Posao: Sve vezano za planove i projekte koje ste već pokrenuli moglo bi da naiđe na usporavanje zbog nekih formalnih ili papiroloških problema. Rešićete to.

Ljubav: Dan je vrlo povoljan za izlazak, druženje sa prijateljima i opuštanje. Nikad se ne zna, možda i upoznate nekog vrednog pažnje.

Zdravlje: Promenljivo raspoloženje.

Rak

Posao: Budite i tokom ovog dana oprezni sa papirologijom i dokumentacijom da biste izbegli neke sitnije propuste.

Ljubav: Gotovo sva vaša današnja očekivanja u sferi ljubavi, ma koliko bila realna, teško da se mogu ostvariti bez vašeg angažovanja. Stoga se pokrenite.

Zdravlje: Vrlo dobro.

Lav

Posao: Potencijalno odličan radni dan je pred Lavovima da bez većih problema završe svoje zacrtane obaveze za ovu sedmicu.

Ljubav: Bilo bi dobro da poslušate sopstveni glas razuma i ne ulećete u bespotrebne komplikovane ljubavne situacije.

Zdravlje: Vrlo dobro.

Devica

Posao: Držite se već započetih poslova i trudite se da sve započeto korektno odradite bez žurbe, ali po mogućstvu uz proveru.

Ljubav: Možete upoznati osobu sličnog načina razmišljanja, sa kojom ćete poželeti nešto više od površnog poznanstva i flerta.

Zdravlje: Vrlo dobro.

Vaga

Posao: Budite oprezni ukoliko sklapate nove dogovore i dobro proverite sve formalnosti pre nego što nešto potpišete.

Ljubav: Imaćete tokom ovog dana prilike za nova poznanstva, pa eto načina da se uz ćaskanje i flert opustite.

Zdravlje: Vrlo dobro.

Škorpija

Posao: Trebalo bi da pojačate komunikaciju sa saradnicima i nametnete svoje stavove, viđenja i iskustva i ne odustajete od toga.

Ljubav: Bitnijih promena nije realno da bude, mada nije isključeno da vas prijatno iznenadi mlađa simpatična osoba.

Zdravlje: Odlično.

Posao: Strelci će i tokom ovog dana biti dosta zauzeti na polju komunikacije i tehničke organizacije posla. Sve u svemu, bićete na kraju zadovoljni postignutim rezultatima, koji neće izostati.

Ljubav: I na ljubavnom planu potrudite se da poboljšate komunikaciju sa dragom osobom. Posvetite malo više pažnje vašem odnosu.

Zdravlje: Psihofizički umor.

Jarac

Posao: Vrlo dobar početak ove radne sedmice je pred Jarčevima. Povedite računa o preciznosti detalja prilikom dogovaranja važnih poslova da biste izbegli potencijalne zamke.

Ljubav: Na ljubavnom planu trebalo bi da se što više bavite konkretnim potezima, a manje analiziranjem i preispitivanjem.

Zdravlje: Izbegavajte nagle fizičke pokrete.

Vodolija

Posao: Ispoštujte sebe i pokušajte da završite ono što ste planirali, ali i obratite dovoljno pažnje na potencijalne greške. Imaćete prilike na vreme da odreagujete.

Ljubav: Minimum vremena i energije valjalo bi da odvojite za dešavanja u sferi ljubavi, mada vas ne očekuju neka bitija dešavanja i promene.

Zdravlje: Moguća napetost, nervoza.

Ribe

Posao: Svu svoju energiju, iskustvo, ambiciju treba da usmerite na nove projekte i inovacije na polju posla jer za to povoljan trenutak.

Ljubav: Iskoristite ovaj dan za druženje i uživanje u krugu prijatelja ili poznanika. Nikad se ne zna, možda baš u tom krugu zaiskri i pokoja ljubavna varnica.

Zdravlje: Vodite računa o ishrani.