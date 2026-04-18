"KADA SMO OTVORILI GROB ISUSA HRISTA, INSTRUMENTI SU PRESTALI DA RADE" Arheolozima klecnula kolena kada su videli šta se tamo nalazi (VIDEO)

Hram Vaskrsenja Hristovog, poznat i kao crkva Svetog Groba, nalazi se na brdu Golgota, unutar zidina Starog grada Jerusalima i smatra se jednim od najsvetijih mesta u hrišćanstvu. Prema verovanju, ovde je nakon raspeća bio sahranjen Isus Hrist pre nego što je vaskrsao.

Prema verovanju, telo Isusa Hrista položeno je 33. godine ispod stene koja se nalazi u ovoj svetinji.

Grob već decenijama od raspadanja štiti metalna konstrukcija, koja priteže mramorne blokove nagrizene od vremenskih neprilika i uticaja hodočasnika i turista.

Više od dva veka bio je potpuno zapečaćen, a onda su ga prvi put naučnici otvorili 2016. godine.

Koliko je poznato, ploča je poslednji put sklonjena 1810. kada su sprovedeni konzervatorski radovi zbog požara u crkvi, dok drugi tvrde da je poslednji put pomerana 1555. godine. Radovima je rukovodio Antonio Maropolo iz Nacionalnog tehničkog univerziteta Atine, a ceo proces za potrebe dokumentarnog filma snimala je Nacionalna Geografija.

Prema predanju, Hristovo telo je bilo položeno na ploču (grobni krevet) isklesanu u zidu pećine nakon što su ga Rimljani razapeli pre više od 2.000 godina. Isusova slika može se videti u uskom delu prostora, ispod sklonjene ploče. Pronađeni su brojni materijali koji su prosleđeni na dalju detaljnu analizu. Pogrebni krevet je bio prekriven mermernom oblogom, kako bi se hodočasnici sprečili da odvaljuju delove originalne stene i odnose ih kao suvenire, piše Nacionalna geografija.

- Otvaranje groba omogućiće stručnjacima jedinstvenu priliku da ispitaju originalnu podlogu najsvetijeg mesta hrišćanstva - istakli su tada arheolozi u medijima.

Radove su finansirale tri glavne hriršćanske denominacije koje upravljaju bazilikom Svetog groba (katolici, pravoslavci, jermenski hrišćani).

Kada je mermerna obloga uklonjena, prvi rezultati ispitivanja tima za konzervaciju pokazali su samo jedan sloj materijala ispod. Ipak, arheolozi su nastavili rad i radili neprekidno narednih 60 sati i tom prilikom je otkrivena je još jedna mermerna ploča sa krstom urezanim na površini. Ipak, pravo otkriće usledilo je samo nekoliko sati pre nego što je grobnica trebalo da bude ponovo zapečaćena na neodređeno vreme. Pronađena je originalna krečnjačka grobnica. I to - netaknuta!

- Moram priznati da su mi klecala kolena kada je ploča pomerana - istakao je tada Fred Hibert, stalni arheolog Nacionalne Geografije i dodao: