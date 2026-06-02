Ispod korena drveta koje je nedavno oborila oluja, planinar je pronašao predmet za koji se ispostavilo da je star oko 1.500 godina.

Stručnjaci su kasnije potvrdili da se radi o retkom zlatnom ukrasu sa mača iz šestog veka, perioda velikih istorijskih promena nakon pada Rimskog carstva.

Sve je počelo jednim sjajem u zemlji

Anonimni planinar, koji često istražuje prirodu u okolini grada Sandnesa na jugozapadu Norveške, primetio je da je oluja iščupala veliko drvo iz zemlje.

Radoznalost ga je navela da pogleda šta se nalazi ispod korena.

Video sam blago uzdignuće u zemlji i bocnuo ga štapom. Odjednom sam video nešto kako svetluca. Nisam odmah shvatio šta sam pronašao - ispričao je.

Ubrzo je postalo jasno da se radi o izuzetno vrednom arheološkom nalazu.

Predmet pripadao moćnom ratniku ili poglavici

Arheolozi su utvrdili da je pronađen zlatni ukras širine oko šest centimetara koji je nekada bio deo korica mača.

Iako mali, predmet ima ogroman istorijski značaj. Stručnjaci veruju da je pripadao lokalnom poglavici ili jednom od najuticajnijih ljudi tog vremena.

Bogata dekoracija i izrada ukazuju da nije bio namenjen običnom ratniku, već osobi visokog društvenog statusa.

Samo 17 sličnih primeraka poznato je u severnoj Evropi

Prema podacima Univerziteta u Stavangeru, ovo je prvi ovakav nalaz na području Rogalanda.

Posebnu vrednost otkriću daje činjenica da je do sada poznato svega 17 sličnih predmeta u celoj severnoj Evropi.

Arheolog Hakon Reiersen ocenio je da su šanse za pronalazak ovakvog artefakta izuzetno male i da se radi o jednom od najznačajnijih otkrića poslednjih godina u regionu.

Predmet možda bio dar bogovima

Stručnjaci smatraju da ukras nije izgubljen slučajno.

Jedna od teorija jeste da je namerno ostavljen u pukotini stene kao žrtveni prinos bogovima tokom perioda gladi, loših žetvi i društvenih kriza.

Takva praksa bila je česta među narodima severne Evrope koji su verovali da će na taj način obezbediti bolju budućnost svojoj zajednici.

Biće izložen u muzeju

Zlatni artefakt biće izložen u Muzeju arheologije Univerziteta u Stavangeru, gde će posetioci moći da ga vide iz neposredne blizine.

Arheolozi veruju da bi ovo otkriće moglo da pruži nove informacije o moćnoj eliti koja je vladala tim područjem pre više od jednog i po milenijuma i da predstavlja važan deo slagalice o životu u ranom srednjem veku.