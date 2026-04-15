Iako smo zakoračili duboko u proleće i mnogi su s nestrpljenjem iščekivali stabilizaciju vremena i konstantno sunce, najnovije najave meteorologa ukazuju da nam priroda sprema nešto sasvim drugačije. U narednom periodu očekuje nas pravi atmosferski "miks" - od oblaka i kiše pomešane sa peskom iz Sahare, preko košave koja još uvek ne posustaje, sve do ozbiljnog zahlađenja koje bi na planine moglo doneti i sneg. Meteorolog Ivan Ristić i meteorolog amater Marko Čubrilo objavili su prognoze za ostatak aprila, a sudeći po njihovim rečima, kišobrani će nam i dalje biti obavezna oprema.

Meteorolog Ivan Ristić kaže za "Blic" da je dolazak specifičnog atmosferskog fenomena direktno još uvek utiče na naše svakodnevne planove. Prema njegovim rečima, kod Sardinije i Korzike se stvorio ciklon koji uz snažno južno strujanje prema južnoj i srednjoj Evropi doprema pesak iz Sahare.

- Sa više oblaka i uz povremenu kišu biće i dalje malo peska iz Sahare koji prlja automobile. Videćemo "prljavu kišu", ali to ipak neće biti ekstremna pojava poput "krvave kiše", međutim, biće vidljiva na vozilima, a košava slabi - kaže Ristić.

Aprilske temperature i promenjivo nebo

Kada je reč o opštem trendu vremena do kraja meseca, Ristić predviđa tipično aprilsko, promenljivo vreme. On ističe da se nastavlja period u kojem će se smenjivati sunce i oblaci, uz povremenu pojavu slabe kiše ili pljuskova, ali bez ekstremno velikih količina padavina.

- Temperature će biti između 15 i 20 stepeni. Neće biti jačih zahlađenja za sada, ni nekih većih otopljenja, ali nastavlja se promenljivo vreme - objašnjava Ristić.

Oko 20. aprila ide ka nama severozapadni front koji će doneti više kiše, ali to neće biti "prljava" kiša. Ristić kaže da će u tom periodu, uz jače naoblačenje i po koju pahulju na Kopaoniku, temperature biti u padu, između 5, 10 i 15 stepeni.

- Posle toga ide postepena stabilizacija vremena i temperature će ponovo biti u porastu. Sve češće će biti preko 20 stepeni. Idemo prema majskim temperaturama - poručuje Ristić.

Gde će padati najviše kiše do petka

Slične prognoze o oblačnosti deli i meteorolog amater Marko Čubrilo, koji potvrđuje da će se do vikenda zadržati relativno toplo vreme uz uticaj slabog ciklona, što će doneti povremenu kišu, naročito u planinskim predelima. U ovom periodu maksimumi će se kretati od 14 do 23 stepena.

Za dane vikenda i ponedeljak, Čubrilo predviđa suvo vreme uz duže sunčane intervale, ali sa nešto nižim temperaturama na istoku regiona, gde će se kretati od 13 do 21 stepen. Ipak, on upozorava na veliki obrt koji nam stiže od 21. aprila.Od 21. aprila stiže "šamar" sa severa Evrope

Prema Čubrilovoj najnovijoj vremenskoj prognozi, od utorka, 21. aprila, sledi spuštanje osetno hladnijeg vazduha sa severa Evrope i formiranje ciklona nad Panonskom nizijom. To će usloviti jače pogoršanje vremena uz kišu, dok je na planinama iznad 1.100 metara nadmorske visine moguć i sneg.

Sredinom sledeće nedelje biće neuobičajeno hladno, a maksimalne temperature će pasti znatno ispod proseka, na svega 4 do 14 stepeni.

Ipak, Čubrilo umiruje informacijom da za sada nema opasnosti od mrazeva u nižim predelima. Stabilizacija i ponovni porast temperatura očekuju se posle 24. aprila, dok bi kraj meseca mogao doneti nestabilno, ali toplije vreme uz prve jače grmljavinske pljuskove. Tokom samog kraja aprila, topli vazduh sa severa Afrike mogao bi doneti osetnije zagrevanje našem regionu.