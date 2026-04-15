Psihijatar i stručnjak za bolesti zavisnosti Vasilij Šurov izneo je svoje viđenje ličnosti američkog predsednika Donalda Trampa, o čemu je govorio u objavi na svom Jutjub kanalu.

On je ukazao na to da predsednik Sjedinjenih Američkih Država izuzetno teško podnosi kritiku, do te mere da je ušao u sukobe čak i sa ljudima koji su mu ranije pružali podršku na putu ka vlasti. Prema njegovim rečima, Tramp nije pokazao uzdržanost ni prema najvišim verskim autoritetima, pa je tako kritikovao i papu Lava XIV, optužujući ga da je „katastrofalan u vođenju spoljne politike“ i „nedovoljno čvrst“ kada je reč o borbi protiv kriminala.

„Šta zapravo nije u redu sa Trampom? Po mom mišljenju, odgovor je jasan. Reč je o izrazito grandioznom narcisu koji ima snažnu potrebu da bude u centru pažnje i da dominira medijskim prostorom“, izjavio je Šurov.

Podsetimo, 13. aprila Tramp je na svom nalogu na društvenoj mreži Truth Social objavio fotografiju na kojoj je prikazan u svetloj odeći, sa crvenim plaštom, dok polaže ruku na osobu koja leži u bolničkom krevetu. Ova objava izazvala je oštre reakcije i talas kritika u javnosti.

Nakon burnih reakcija, Tramp je uklonio spornu fotografiju i poručio da su jedino „mediji lažnih vesti“ mogli da zaključe da je reč o prikazu u kojem je on predstavljen kao Isus Hrist.