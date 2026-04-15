Američka vojska suočila se sa ozbiljnim problemom nakon što je već na samom početku operacija protiv Irana iscrpela zalihe novih preciznih udarnih raketa PrSM, koje su po prvi put korišćene u borbenim dejstvima za gađanje ciljeva duboko unutar teritorije Irana iz Persijskog zaliva.

Šef Odeljenja za transformaciju u Centru izvrsnosti za vatrenu podršku Vojske SAD, Džimi Arter, otvoreno je priznao razmere situacije.

„Istrošili smo sav naš arsenal PrSM na početku rata, ali već dobijamo nove“, izjavio je Arter, potvrđujući da su zalihe ovog ključnog oružja praktično nestale u ranoj fazi sukoba.

Rakete PrSM koriste se u okviru sistema HIMARS i predstavljaju moderniju zamenu za raniji ATACMS. Njihov domet prelazi 500 kilometara, a zahvaljujući konstrukciji, svaki lanser može da nosi dve rakete, što omogućava veću vatrenu moć i fleksibilnost na terenu.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da ovakvo iscrpljivanje zaliha može imati ozbiljne posledice po sposobnost američke vojske da odgovori na potencijalne pretnje na više frontova. Posebno se ističe region Pacifika, gde se američka strategija sve više oslanja upravo na mobilne sisteme poput HIMARS-a.

Situacija dodatno zabrinjava jer PrSM nisu jedini sistem čije su zalihe značajno smanjene. Američka mornarica je tokom prvih nedelja sukoba ispalila oko 1.000 krstarećih raketa „Tomahavk“, dok procene govore da je ukupno pogođeno više od 6.000 ciljeva.

Istovremeno, u pokušaju da se odbiju iranski napadi, lansirano je više od 2.000 protivraketnih presretača, što je dodatno iscrpelo ključne odbrambene sisteme poput THAAD, Patriot i AEGIS.

Vojni analitičari upozoravaju da će obnavljanje ovih zaliha biti dugotrajan proces koji može potrajati godinama, imajući u vidu visoku cenu ovih sistema, ali i ograničene kapacitete njihove proizvodnje.

Ova situacija otvara ozbiljna pitanja o dugoročnoj spremnosti američke vojske i njenoj sposobnosti da istovremeno vodi operacije na više strateških pravaca.