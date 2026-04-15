Prema informacijama Uprave granične policije dobijenim u 17.15 časova, na putničkim terminalima naših graničnih prelaza nema zadržavanja vozila, dok se na teretnim terminalima, na izlazu, beleže zadržavanja od sat vremena do najviše tri sata.

Na graničnim prelazima Kelebija i Gradina teretna vozila se na izlazu zadržavaju sat vremena, dok na Batrovcima, Šidu i Preševu čekaju dva sata, a na Sremskoj Rači tri sata.

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS). Uprava granične policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije u saradnji sa graničnim organima Mađarske usaglasila je radno vreme graničnog prelaza Bački Vinogradi – Ašothalom, umesto dosadašnjih od 7 do 19 časova, biće otvoren od 17. do 19. aprila od 7 do 22 časa. Navedeni granični prelaz uspostavlјen je za odvijanje putničkog saobraćaja.

U dogovoru sa mađarskim graničnim organima, odlučeno je da granični prelaz Horgoš 2 radi od 5.00 do 23.00 časa. Na naplatnim stanicama na auto-putevima u Republici Srbiji nema zadržavanja vozila.

Putevi Srbije d.o.o. obaveštava javnost i sve prevoznike da je od 1. aprila ove godine počela naplata putarine za vozila IV kategorije, isključivo upotrebom TAG uređaja – tzv. bezbarijerni sistem naplate, na delu Obilaznice oko Beograda.

(Tanjug)