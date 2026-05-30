Na jugozapadu, jugu i jugoistoku Srbije zadržaće se pretežno vedro ili malo oblačno vreme.

Meteorolozi navode da će tokom večeri i noći uslovi za kratkotrajne padavine biti izraženiji najpre u Vojvodini, a zatim i u krajevima južno od Save i Dunava.

Kakvo nas vreme očekuje u nedelju?

Prema prognozi RHMZ-a, u nedelju će u većini mesta biti suvo i toplo, uz duže sunčane intervale. Ipak, u jutarnjim časovima ponegde u centralnim i istočnim krajevima Srbije može doći do kratkotrajne kiše ili pljuskova sa grmljavinom.

Tokom dana lokalni pljuskovi mogući su uglavnom u brdsko-planinskim predelima. Vetar će ujutru biti slab do umeren, a tokom dana povremeno i jak severozapadni.

Jutarnja temperatura kretaće se od 10 do 18 stepeni, dok će najviša dnevna biti od 26 do 30 stepeni Celzijusa.

Promenljivo vreme naredne sedmice

RHMZ najavljuje da će naredne sedmice vreme biti promenljivo oblačno i nestabilno, uz čestu pojavu pljuskova i grmljavine.

Pojedini pljuskovi lokalno mogu biti intenzivniji i praćeni gradom. Dnevne temperature zadržaće se u letnjem intervalu i kretaće se uglavnom od 25 do 30 stepeni.