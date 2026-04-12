Do kraja dana pretežno sunčano i toplije, samo će se još ponegde u brdsko-planinskim predelima zadržati umerena oblačnost. Vetar slab do umeren, istočnih pravaca. Najviša dnevna temperatura od 17 do 20 °C, navodi RHMZ u najnovijoj prognozi.

Porast jutarnjih i dnevnih temperatura

Nakon perioda koji su obeležili slabi jutarnji mrazevi sledi porast i jutarnjih i dnevnih temperatura.

- Izolovana (retka) pojava prizemnog jutarnjeg mraza na 5 cm tla očekuje se još sutra (13.04.), dok će dnevne temperature tokom većeg dela druge dekade aprila biti od 18 do 23 °C, samo će u Timočkoj Krajini biti hladnije u utorak (14.04.) - navodi RHMZ.

Početkom sedmice košava

Prema najavi RHMZ, od ponedeljka (13.04.) do srede (15.04.) u košavskom području i na planinama duvaće umeren i jak južni i jugoistočni vetar, na jugu Banata, u Braničevu i u donjem Podunavlju sa udarima olujne jačine, uglavnom u intervalu od 60 do 85 km/h. Istovremeno prognozirani udari košave za područje Beograda iznose od 50 do 60 km/h.

Žuti metroalarm na snazi u utorak skoro u celoj zemlji

U ponedeljak, 13. aprila u Banatu i Pomoravlju na snazi biće žuti meteoalarm zbog košave.

U utorak, 14. aprila biće na snazi u skoro čitavoj zemlji, osim u istočnoj i jugoistočnoj Srbiji, i to zbog dve opasne pojave - jakog vetra (košave) i grmljavine.

Slede pljuskovi u nekoliko delova zemlje

-Sa povećanjem oblačnosti, prve padavine lokalnog karaktera očekuju se u ponedeljak krajem dana i u toku noći ka utorku (13/14.04.) u vidu kratkotrajne kiše ili lokalnog pljuska sa grmljavinom i sa većom verovatnoćom pojave u zapadnoj Srbiji, Vojvodini, ali i na širem području Beograda - navodi RHMZ.

Slično vreme zadržaće se i utorak (14.04.), dok će u sredu i četvrtak (15 - 16.04.) lokalni pljuskovi, ponegde praćeni grmljavinom, biti češći na zapadu i jugu Srbije, dok će u ostalim krajevima zadržati uglavnom suvo.

U petak (17.04.) u većini mesta pretežno sunčano, a za dane vikenda (18 - 19.04.) ponovo kratkotrajne padavine lokalnog karaktera.

