U Srbiji će u subotu, 30. jula, posle svežeg jutra, tokom dana biti pretežno sunčano i toplo, saopšteno je danas iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Posle podne sa severa umerena oblačnost, koja će uveče i tokom noći u Vojvodini usloviti ponegde kratkotrajnu kišu ili pljusak. Vetar slab i umeren, sredinom dana i posle podne u Vojvodini i istočnoj Srbiji i jak, zapadni i severozapadni.

Najniža temperatura od 5 do 14, a najviša od 26 do 30 stepeni Celzijusa. U Beogradu će sutra nakon svežeg jutra tokom dana biti pretežno sunčano i toplo.

Kasnije posle podne i uveče umerena oblačnost, koja će tokom noći usloviti kratkotrajnu kišu. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 9 do 14, a najviša oko 28 stepeni.

U nedelju će biti pretežno sunčano i toplo, sa maksimalnom temperaturom od 26 do 30 stepeni. Uz lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuju se u brdsko-planinskim predelima.

Upaljeni meteolarmi

Zbog ekstremno visoke temperature, u subotu je na snazi žuti meteoalarm u zapadnoj i istočnoj Srbiji.

U nedelju je upaljen žuti meteoalarm i zbog grmljavine na zapadu, jugozapadu, jugoistoku zemlje, kao i na KiM.

Žuti meteoalarm označava potencijalno opasno vreme.

Na snazi je i hidrološko upozorenje

RHMZ je objavio i hidrološko upozorenje koje je na snazi do 2. juna.

-Na celom toku Dunava vodostaji će se narednih dana kretati nešto ispod i oko niskih plovidbenih nivoa - navodi se u upozorenju.

Vreme do 6. juna

Od ponedeljka do četvrtka promenljivo i nestabilnije u svim regionima sa čestom pojavom pljuskova i grmljavina, koji lokalno mogu biti izraženiji.

U petak i subotu, 5. i 6. juna, očekuje se stabilizacija vremena.

