– Ovo autobusko stajalište je značajno jer se tu nalazi i veliki parking-prostor sa 350 parking-mesta koja će služiti ne samo u okviru autobuskog stajališta već i u okviru samog projekta koji smo nazvali „Parkiraj i vozi”. Tu će mnogi ljudi koji dolaze u Beograd i koji iz raznoraznih razloga ne vole da voze po Beogradu moći da parkiraju svoje vozilo i da nastave ili javnim prevozom ili taksijem ka centru grada – istakao je Šapić.

On je naveo da je ovo stajalište juče zvanično počelo da radi i rekao da je ovo mesto zaživelo bukvalno u roku od 24 časa, kao i da sve funkcioniše u najboljem redu.

– Sva vozila, svi autobusi koji kreću sa glavne autobuske stanice na Novom Beogradu staju ovde, svi autobusi koji idu put juga Srbije takođe ovde staju, a ovo je novo stajalište i za sva prigradska i međumesna vozila – rekao je gradonačelnik.

On je naglasio da je ovde i stanica za tri gradske linije koje su do sada išle na kružni tok na Autokomandi.

– Sada će ove linije prolaziti ovde, stajati na ovo stajalište, samo nešto niže i dalje put Tabanovačke i Ulice Triše Kaclerovića, i produžavati svojom starom trasom. Ono što smo uspeli uređenjem čitavog ovog prostora jeste to da vozila više neće morati da idu preko kružnog toka na Autokomandi, a na taj način smo značajno smanjili opterećenje saobraćaja. Staru autobusku stanicu koja se nalazila pre nadvožnjaka smo potpuno ukinuli. Novo stajalište smo proširili za nišu i na njemu će stajati samo autobusi gradskog prevoza i linije koje su i ranije saobraćale ovde a to su 18, 36 i 39 – istakao je gradonačelnik.

Prema njegovim rečima linije koje su ranije koristile stajalište pre nadvožnjaka, 17, 38L, 46, 55 i 70 takođe će stajati na novom stajalištu i nastavljati dalje svojom trasom auto–putem.

Gradonačelnik je podvukao da je novina posebna šatl linija koja će saobraćati od Kliničkog Centra Srbije do stajališta „Jug” i zove se KC1.

–Ova linija će saobraćati na svakih 15 minuta i stajaće na dva nova stajališta u ulicama Svetozara Markovića i Pasterovoj gde će se ukrštati sa drugim linijama javnog prevoza i tako omogućiti građanima da presedanjem lakše dođu do KC1 linije koja će ih odvesti do željene lokacije. Znamo da je ovo od velikog značaja za stanovnike Srbije koji iz unutrašnjosti dolaze do Kliničkog centra Srbije – rekao je Šapić.

Gradonačelnik je kazao da građani mogu da očekuju postavljanje pasarele u narednom periodu, koja će spajati sadašnji novi parking sa petljom i pešačkom stazom preko Autokomande, te će moći da pređu na drugu stranu auto-puta.

Kako je naveo, na samom stajalištu je potrebno izvršiti dodatne radove i privesti izgradnju do kraja.

–Bilo nam je važno da stanicu pustimo što pre u rad. Ostalo je da izgradimo nadstrešnicu, klupe i oplemenjujući mobilijar, kao i komunalno–bezbednosnu stanicu kako bismo uspostavili komunalni red. Takođe, uredili smo ulice Triše Kaclerovića, Tabanovačku i deo Autokomande kako bi omogućili vozilima da ovde nesmetano prolaze, jer je ranije na tom delu bio pravi saobraćajni i komunalni kolaps – naveo je on.

Najavio je da se očekuje da u narednih nekoliko meseci bude probijen izlaz na auto–put iza zgrade EPS-a, tako da građani koji dolaze iz pravca Voždovca neće morati da se uključuju na auto–put sa Autokomande već će moći da produže pravo iza zgrade EPS-a i tako se uključe na auto–put.

– Saobraćajno će ovaj deo grada biti protočniji i veliki broj ljudi neće imati potrebu da prelazi reku i da ide na Novi Beograd. Za Voždovac, dobar deo Zvezdare, pa i Vračara će ovo biti lakše. Svako vozilo koje kreće sa centralne autobuske stanice će imati svoje stajalište ovde, tu će biti i linije 18, 36, 39 koje će ići svojim starim trasama, ali i linije 17, 38L, 46, 55 i 70 – rekao je Šapić, naglasivši još jednom da će stajalište „Jug” značajno unaprediti kako saobraćaj tako i javni prevoz u Beogradu.